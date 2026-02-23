Карен Хачанов: «Алькарас – это в какой-то степени микс Надаля и Федерера»

Хачанов: Алькарас – это в какой-то степени микс Надаля и Федерера.

Карен Хачанов сравнил игру Карлоса Алькараса с игрой Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Россиянин уступил испанцу в четвертьфинале турнира в Дохе со счетом 7:6(3), 4:6, 3:6.

– Ты играешь против Карлоса каждый год с 2020-го года: на грунте, на харде. Как бы ты описал его и свою эволюцию за эти годы в этих матчах?

– Последние два матча были самые близкие, правда. И в Риме, и здесь. Это просто показывает, наверное, и доказывает, что [мой] максимальный, топовый уровень достаточно высокий, если на равных борешься с первой ракеткой мира. Наверное, хотелось бы не только более регулярно показывать топовый уровень, но и планку среднего уровня поднимать, чтобы другие матчи давались чуть проще.

А если говорить про Карлоса, то он реально удивляет, наверное, своей защитой, тем, как он двигается по корту. Ему будто все очень легко дается. И [удивляет] то, как он к сетке выходит, как он укорачивает, то есть вот чувство мяча. И в принципе, наверное, основное – это, конечно, движение. Если у 95% хороших соперников, которые умеют защищаться, ты бы уже выиграл розыгрыш, с ним это один экстра мяч, еще один экстра мяч все время прилетает. В какой-то степени это такой микс, наверное, Надаля и Федерера.

– А как ты сказал, в конце матча – он не устает?

– Ну это я так больше пошутил . Потому что, честно говоря, я видел, что в конце первого сета и он подустал, и я подсел. Это было видно – он сам стоял и держался за колени, потому что интенсивность и ритм у нас были бешеными. Я его старался возить по корту и не давать ему бить пару ударов из одной точки, чтобы у него не было угла для атаки.

На такой интенсивности выдерживать целый матч тяжело. И я видел, что он подустал. Но после матча казалось, что я чуть-чуть подсел побольше, поэтому я решил над ним чуть-чуть подшутить и спросить, устает ли он когда-нибудь – потому что пока что в этом году не проиграл ни матча, – поделился Хачанов с «Больше!».