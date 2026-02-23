6

Карен Хачанов: «Алькарас – это в какой-то степени микс Надаля и Федерера»

Хачанов: Алькарас – это в какой-то степени микс Надаля и Федерера.

Карен Хачанов сравнил игру Карлоса Алькараса с игрой Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Россиянин уступил испанцу в четвертьфинале турнира в Дохе со счетом 7:6(3), 4:6, 3:6.

– Ты играешь против Карлоса каждый год с 2020-го года: на грунте, на харде. Как бы ты описал его и свою эволюцию за эти годы в этих матчах?

– Последние два матча были самые близкие, правда. И в Риме, и здесь. Это просто показывает, наверное, и доказывает, что [мой] максимальный, топовый уровень достаточно высокий, если на равных борешься с первой ракеткой мира. Наверное, хотелось бы не только более регулярно показывать топовый уровень, но и планку среднего уровня поднимать, чтобы другие матчи давались чуть проще.

А если говорить про Карлоса, то он реально удивляет, наверное, своей защитой, тем, как он двигается по корту. Ему будто все очень легко дается. И [удивляет] то, как он к сетке выходит, как он укорачивает, то есть вот чувство мяча. И в принципе, наверное, основное – это, конечно, движение. Если у 95% хороших соперников, которые умеют защищаться, ты бы уже выиграл розыгрыш, с ним это один экстра мяч, еще один экстра мяч все время прилетает. В какой-то степени это такой микс, наверное, Надаля и Федерера.

– А как ты сказал, в конце матча – он не устает?

– Ну это я так больше пошутил. Потому что, честно говоря, я видел, что в конце первого сета и он подустал, и я подсел. Это было видно – он сам стоял и держался за колени, потому что интенсивность и ритм у нас были бешеными. Я его старался возить по корту и не давать ему бить пару ударов из одной точки, чтобы у него не было угла для атаки.

На такой интенсивности выдерживать целый матч тяжело. И я видел, что он подустал. Но после матча казалось, что я чуть-чуть подсел побольше, поэтому я решил над ним чуть-чуть подшутить и спросить, устает ли он когда-нибудь – потому что пока что в этом году не проиграл ни матча, – поделился Хачанов с «Больше!».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
logoATP
logoQatar ExxonMobil Open
logoРафаэль Надаль
logoКарлос Алькарас
logoРоджер Федерер
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoКарен Хачанов
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Алькарас о сравнениях с Большой тройкой: «Я никого не копировал»
21 февраля, 12:15
Рекомендуем
Главные новости
Винус на вопрос, планируется ли воссоединение сестер Уильямс: «Посмотрим, сможет ли Серена поработать и набрать форму»
5 минут назад
Остин (WTA). Захарова поборется с Крюгер, Стернс – с Юван, Йович – с Томлянович, Селехметьева вышла в 1/4 финала
32 минуты назад
Второй год подряд на турнире в Акапулько 4 первых сеяных выбыли раньше 1/4 финала
сегодня, 12:17
Дубай (ATP). Оже-Альяссим встретится с Лехечкой, Рублев – с Риндеркнешем, Меньшик – с Грикспором, Медведев вышел в полуфинал
сегодня, 11:11
Тренер Дрэйпера: «Джек – один из немногих игроков, кто может бросить вызов Синнеру и Алькарасу»
сегодня, 11:54
Медведев вышел в 64-й полуфинал на уровне тура
сегодня, 11:13
Радукану вернула в команду Марка Петчи, с которым работала 4 месяца в 2025-м (The Times)
сегодня, 10:27
Кецманович о победе над Зверевым: «Он был фаворитом, поэтому я не чувствовал давления»
сегодня, 10:00
Андрей Рублев: «Нельзя думать, что Алькарас или кто-то еще непобедим»
сегодня, 09:36
Осака снялась для цифровой обложки Hypebeast
сегодня, 08:40Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Рекомендуем