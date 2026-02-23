Делрей-Бич (ATP). Корда взял первый титул с лета 2024-го
Корда обыграл Пола в финале турнира ATP 250 в Делрей-Бич.
Себастьяна Корда обыграл Томми Пола в финале турнира в Делрей-Бич. Для американца это третий титул в карьере.
Delray Beach Open
Делрей-Бич, США
16 – 22 февраля 2026
ATP 250
Призовой фонд – 700 045 долларов
Открытые корты, хард
Финал
