Рио (ATP). Этчеверри взял первый титул в карьере

Томас Мартин Этчеверрри обыграл Алехандро Табило в финале турнира в Рио. Для аргентинца это первый титул в карьере.

Rio Open presented by Claro

Рио-де-Жанейро, Бразилия

16 – 22 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 469 450 долларов

Открытые корты, хард

Финал