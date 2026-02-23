Рио (ATP). Этчеверри взял первый титул в карьере
Этчеверри обыграл Табило в финале турнира ATP 500 в Рио.
Томас Мартин Этчеверрри обыграл Алехандро Табило в финале турнира в Рио. Для аргентинца это первый титул в карьере.
Сетка турнира здесь.
Rio Open presented by Claro
Рио-де-Жанейро, Бразилия
16 – 22 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 469 450 долларов
Открытые корты, хард
Финал
Но извините меня, ночью смотреть этот матч - это выше моего понимания. Это не Алькарас, Синнер или Джокович, буду highlights в повторе смотреть.