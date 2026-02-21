Пегула о титуле в Дубае: «Это отличный ранний подарок на день рождения»

Пятая ракетка мира Джессика Пегула поделилась эмоциями после победы над Элиной Свитолиной в финале WTA 1000 в Дубае – 6:2, 6:4.

– Как собираешься праздновать титул? Мы уже обсуждали, что ты сделала себе подарок ко дню рождения.

– Да, это отличный ранний подарок на день рождения (Пегула родилась 24-го февраля – Спортс’’). Отмечать буду тем, что через несколько часов полечу домой. Так что не знаю, посмотрим. Но я очень рада вернуться домой с трофеем. Это была прекрасная неделя.

– Всю неделю тебя активно поддерживали, и зрители наслаждались отличным теннисом. Что бы ты хотела сказать всем, кто пришел на трибуны?

– Огромное спасибо за поддержку. Атмосфера была потрясающей, особенно в последние два вечера. Болели не только за меня, но и за всех девушек, которые здесь играли и каждый день боролись на корте. Мы это очень ценим.

– Увидим ли мы тебя здесь в следующем году?

– Думаю, да, – сказала Пегула на церемонии награждения.