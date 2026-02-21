31-летняя Пегула стала второй самой возрастной чемпионкой турнира в Дубае

Джессика Пегула обыграла Элину Свитолину в финале тысячника в Дубае – 6:2, 6:4.

31-летняя американка стала второй самой возрастной победительницей турнира в Дубае. Старше нее на момент победы была только Винус Уильямс в 2014-м – тогда ей было 33 года.

Также Пегула одержала четыре победы над соперницами из топ-20 на одном турнире всего во второй раз в карьере – она обыграла №20 в мире Иву Йович , №15 Клару Таусон , №6 Аманду Анисимову и №9 Свитолину. Ранее ей удалось сделать это на итоговом турнире-2023.