31-летняя Пегула стала второй самой возрастной чемпионкой турнира в Дубае
Джессика Пегула обыграла Элину Свитолину в финале тысячника в Дубае – 6:2, 6:4.
31-летняя американка стала второй самой возрастной победительницей турнира в Дубае. Старше нее на момент победы была только Винус Уильямс в 2014-м – тогда ей было 33 года.
Также Пегула одержала четыре победы над соперницами из топ-20 на одном турнире всего во второй раз в карьере – она обыграла №20 в мире Иву Йович, №15 Клару Таусон, №6 Аманду Анисимову и №9 Свитолину. Ранее ей удалось сделать это на итоговом турнире-2023.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @OptaAce
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем