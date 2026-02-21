12

Пегула взяла четвертый тысячник в карьере

Пятая ракетка мира Джессика Пегула победила Элину Свитолину в финале турнира в Дубае. Матч закончился со счетом 6:2, 6:4.

Для американки это четвертый титул на тысячнике в карьере. Она также чемпионка WTA 1000 в Гвалалахаре-2022, Монреале-2023 и Торонто-2024.

В целом Пегула завоевала десятый титул на уровне тура и первый с июня 2025-го. Теперь ее статистика в финалах – 10:11.

Кроме того, она одержала 30-ю победу над соперницей из топ-10 при 38 поражениях.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Джесс с победой, красотка)
Нет Шлема, ну хоть Мастерсы переодически выигрывает
Пора уже шлемики брать. А то будет женским аналогом Шурика Зверева (7 мастерсов - 0 Шлемов).
Любит Пегула забирать мастерсы, когда многие не приехали, снялись, повылетали. Впрочем, это не ее проблемы.
Ответ sedric
Любит Пегула забирать мастерсы, когда многие не приехали, снялись, повылетали. Впрочем, это не ее проблемы.
А то в Дохе к полуфиналам куча топов была.)
Ответ Rygeek
А то в Дохе к полуфиналам куча топов была.)
Не совсем понимаю, как это отменяет мой тезис
Можете напомнить, а с чего вдруг турнир в Мексике был 1000? Из-за чего изменения были?
Ответ Dr Porto
Можете напомнить, а с чего вдруг турнир в Мексике был 1000? Из-за чего изменения были?
https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83
Ответ Dr Porto
Можете напомнить, а с чего вдруг турнир в Мексике был 1000? Из-за чего изменения были?
В 2022 и 2023 годах турнир входил в серию WTA 1000.С 2024 года был понижен до уровня WTA 500 в связи с возвращением в календарь WTA-тура Открытого чемпионата Уханя, который не проводился в 2020—2023 годах из-за пандемии COVID-19.
