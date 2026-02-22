Рио (ATP). Этчеверри обыграл Копршиву, Табило вышел в финал
В Рио прошли полуфиналы турнира ATP 500.
Полуфиналы турнира в Рио перенесли на воскресенье из-за дождя.
Томас Мартин Этчеверри победил Вита Копршиву, Игнасио Бусе уступил Алехандро Табило.
Rio Open presented by Claro
Рио-де-Жанейро, Бразилия
16 – 22 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 469 450 долларов
Открытые корты, хард
1/2 финала
Казалось бы, очков здесь теннисисты получают ровно столько же, сколько и в Дохе (АТР 500). На какая между турнирами пропасть в престижности, в уровне внимания со стороны теннисных болельщиков и прессы во всём мире...
вамос бусе!
Хуан Мануэль Серундоло по итогам турнира дебютирует в Топ-70,Тьяго Агустин Тиранте - в Топ-80.
