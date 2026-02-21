Алькарас о поражении Синнера от Меньшика в Дохе: «Я был немного удивлен, но понимаю, на что способны некоторые игроки»

Алькарас о поражении Синнера в Дохе: я был немного удивлен.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о лидерстве в рейтинге и поражении Янника Синнера от Якуба Меньшика в четвертьфинале в Дохе.

– Скоро ты проведешь 66-ю неделю в статусе первой ракетки мира и догонишь Янника. Насколько это важно? Ты ожидал, что Синнер проиграет, или это стало сюрпризом?

– Это хорошее число. Моя цель – оставаться на вершине как можно дольше и стараться выходить в финалы каждого турнира. Очень рад, что смог сделать это здесь, в Дохе.

Если честно, я был немного удивлен поражением Янника. С другой стороны, я понимаю, на что способны некоторые игроки – Меньшик и многие другие. В определенный день они могут быть очень опасны, когда у них идет игра.

Их основная проблема – отсутствие стабильности, но когда все получается, они могут обыграть кого угодно, включая меня. Так что с одной стороны это стало сюрпризом, а с другой – нет. Но я рад, что буду лидировать с большим отрывом по очкам, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

