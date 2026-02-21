Артур Фис: «Я на 100% верю в свои шансы в финале против Алькараса»

40-я ракетка мира Артур Фис поделился эмоциями после выхода в финал пятисотника в Дохе. В полуфинале он прошел Якуба Меньшика – 6:4, 7:6(4).

«Я провел восемь месяцев без игры, смотрел на других игроков и оставался в постели. Это было продолжительное и тяжелое испытание. Но сегодня возвращение ощущается еще более ценным. Выход в финал значит для меня очень многое».

Кроме того, француз оценил свои шансы на победу в финале, где встретится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом .

«Если во что-то верить, это может стать реальностью. Я на 100% верю в свои шансы в финале против Алькараса. Я выйду на корт, чтобы бороться», – сказал Фис в интервью на корте.

Жалобы на невыносимый календарь – уже база тенниса. Все правда так плохо?