Артур Фис: «Я на 100% верю в свои шансы в финале против Алькараса»
40-я ракетка мира Артур Фис поделился эмоциями после выхода в финал пятисотника в Дохе. В полуфинале он прошел Якуба Меньшика – 6:4, 7:6(4).
«Я провел восемь месяцев без игры, смотрел на других игроков и оставался в постели. Это было продолжительное и тяжелое испытание. Но сегодня возвращение ощущается еще более ценным. Выход в финал значит для меня очень многое».
Кроме того, француз оценил свои шансы на победу в финале, где встретится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.
«Если во что-то верить, это может стать реальностью. Я на 100% верю в свои шансы в финале против Алькараса. Я выйду на корт, чтобы бороться», – сказал Фис в интервью на корте.
Жалобы на невыносимый календарь – уже база тенниса. Все правда так плохо?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошо, что Меньшик убрал Синнера, а то едва ли прошёл в финал, вот и увидим, насколько готов француз)))
В МК мог в двух закрывать, если бы не чокерил. Алькарас там конечно играл очень плохо, но он и здесь не ахти играет. Плюс, вечерняя сессия, которую Карлос не любит, так что шансы точно есть.
А он на 110 против,,,
Мы тоже верим. Главное чтоб руки-ноги не оторвались в процессе
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем