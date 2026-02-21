Звонарева и Зигемунд проиграли в финале парного тысячника в Дубае

41-летняя Вера Звонарева и 37-летняя Лаура Зигемунд уступили Габриэле Дабровски и Луизе Стефани в финале парного турнира в Дубае – 1:6, 3:6.

Дабровски и Стефани выиграли первый трофей в сезоне. Ранее в 2026-м они дошли до полуфиналов Australian Open и турнира в Дохе.

Звонарева в 41 год: первый турнир за 1,5 года, два финала