Мэттью Макконахи об игре в теннис со Стернс: «Она погоняла меня по корту»

Актер Мэттью Макконахи сыграл в теннис с Пейтон Стернс.

Актер Мэттью Макконахи поиграл в теннис с 58-й ракеткой мира Пейтон Стернс.

«Моя коллега по Longhorns Пейтон Стернс погоняла меня сегодня по корту Техасского университета в Остине (Longhorns – их спортивная команда – Спортс’‘). Покажи себя на турнире в Остине, Пейтон. Насади их на рога!», – твитнул Макконахи.

«Насади их на рога» – кричалка и жест, который используют в Техасском университете в Остине. Макконахи – его выпускник, Стернс играла за этот университет во время учебы.