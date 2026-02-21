Мэттью Макконахи об игре в теннис со Стернс: «Она погоняла меня по корту»
Актер Мэттью Макконахи сыграл в теннис с Пейтон Стернс.
Актер Мэттью Макконахи поиграл в теннис с 58-й ракеткой мира Пейтон Стернс.
«Моя коллега по Longhorns Пейтон Стернс погоняла меня сегодня по корту Техасского университета в Остине (Longhorns – их спортивная команда – Спортс’‘). Покажи себя на турнире в Остине, Пейтон. Насади их на рога!», – твитнул Макконахи.
«Насади их на рога» – кричалка и жест, который используют в Техасском университете в Остине. Макконахи – его выпускник, Стернс играла за этот университет во время учебы.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @McConaughey
Макконахи: она меня погоняла ... Но я победил)
Не ... А потом я.
