Доха (ATP). Финал. Алькарас за 50 минут разгромил Фиса

В Дохе прошел финал турнира ATP 500.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас за 50 минут обыграл Артура Фиса в финале турнира в Дохе.

Qatar ExxonMobil Open

Доха, Катар

16 – 21 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 833 335 долларов

Открытые корты, хард

Финал