Доха (ATP). Финал. Алькарас за 50 минут разгромил Фиса

В Дохе прошел финал турнира ATP 500.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас за 50 минут обыграл Артура Фиса в финале турнира в Дохе.

Сетка турнира здесь.

Qatar ExxonMobil Open

Доха, Катар

16 – 21 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 833 335 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Давно я такого унижения не видел в финале АТП-500
Ответ Миша Архипов
Давно я такого унижения не видел в финале АТП-500
в прошлом году 2 раза унижения было 62 62 в Пекине и на весеннем мастерсе США, унижал не Алькарас
Фис - хороший игрок, просто ещё набирает кондиции после травм, но Алькарас - это супер игрок , только дифирамбы можно петь в его адрес. Смотреть теннис в его исполнении - изысканное удовольствие.
Ответ бизе
Фис - хороший игрок, просто ещё набирает кондиции после травм, но Алькарас - это супер игрок , только дифирамбы можно петь в его адрес. Смотреть теннис в его исполнении - изысканное удовольствие.
Филс будет в топ-5, как минимум, если уберет свои психи.
«Я на 100% верю в свои шансы в финале против Алькараса».
Болтать языком — это не значит делать, пока летит Фис без шансов, это хорошо, что на Алькараса не попал раньше)))
Матчбол просто улет розыгрыш, классный матч выдал Карлос как и в целом турнир, теперь надо отдохнуть конечно
походу в этом сезоне уже Синнер будет пытаться помешать выиграть календарный Карлосу
Ответ Vakhore
походу в этом сезоне уже Синнер будет пытаться помешать выиграть календарный Карлосу
Карлосу важно было отлично начать сезон чтобы его не упрекали за расставание с Ферреро. Ну и мотивация стать самым юным обладателем карьерного шлема тоже была. Теперь надо идти шаг за шагом. У Синнера небольшой спад сейчас, но возможно он себя подводит на пик к грунту, Ролан Гаррос главная его цель.
Ответ Vakhore
походу в этом сезоне уже Синнер будет пытаться помешать выиграть календарный Карлосу
В таком днищенском коллапсном туре Пасть вполне может шакальнуть календарный. Синнер сейчас на дне. Главные соперники по 1/2 и финалу на последних двух турнирах были Зверев, 39-летний Джокович, Рублёв, Филс, всё что нужно знать. Претендует на звание главного коллапсника в истории тенниса
Ответ на заголовок- борьбы не будет
Кажись самых сложных ребят Карасик прошел, Фису с сеткой свезло
Ответ Tarkovski
Кажись самых сложных ребят Карасик прошел, Фису с сеткой свезло
С Меньшиком тяжелее было бы. Но тот на радостях после Синнера проиграл)
Фис это уровень первой десятки, ага 😁
Фис дальше хавкорта не пробивал. Все что летело, точно в руку испанцу, у которого скорость форха по ощущениям просто была выше на 20-30%. Причем в какой-то момент Карлито начал просто в тело играть, Фис и с этим не справлялся. Фиаско. Лучше бы меньшика пропустил.
