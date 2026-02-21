Доха (ATP). Финал. Алькарас за 50 минут разгромил Фиса
В Дохе прошел финал турнира ATP 500.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас за 50 минут обыграл Артура Фиса в финале турнира в Дохе.
Сетка турнира здесь.
Qatar ExxonMobil Open
Доха, Катар
16 – 21 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 833 335 долларов
Открытые корты, хард
Финал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Болтать языком — это не значит делать, пока летит Фис без шансов, это хорошо, что на Алькараса не попал раньше)))