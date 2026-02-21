Алькарас о сравнениях с Большой тройкой: я никого не копировал.

Карлос Алькарас порассуждал о сравнениях его стиля игры со стилями Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«Это мой стиль, это я и то, каким я вырос. Конечно, когда я был младше, я восхищался Роджером и Рафой и пытался имитировать их удары. Но когда ты взрослеешь, то просто пытаешься найти себя и свой стиль тенниса. Так что, думаю, я это и сделал.

В какой-то момент я понял, какой стиль мне подходит, и начал так играть. Теперь это для меня естественно, все получается само собой. В этом виде спорта я никого не копировал. Но люди об этом говорят, потому что раз есть Большая тройка, то, вероятно, можно посмотреть на всех игроков и подумать: «Хорошо, вот этот удар от того игрока, этот удар – от того».

Но я думаю, что у каждого свой стиль и никто никого не копировал. Так что для меня это просто стиль Карлоса», – сказал Алькарас на пресс-конференции.