47

Дубай (WTA). Пегула обыграла Свитолину в финале

В Дубае прошел финал WTA 1000.

Джессика Пегула обыграла Элину Свитолину в финале тысячника в Дубае и взяла десятый титул на уровне тура.

Сетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

15 – 21 февраля 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoДжессика Пегула
результаты
logoWTA
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoЭлина Свитолина
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
одна из немногих хороших новостей за последние пару суток, скакунья на монфисе пусть скачет дальше))
Умница, Джесс, красиво и уверенно спасла теннис!
Теннис победил.
Вам удобно смотреть, когда камера за игроком включается? Мне не очень. А тут так подолгу с такого ракурса показывают.
Джессика молодец! Она эту старую лисичку знает, как облупленную. Вот у кого Андреевой учиться надо и как работать, и как вести себя. А ведь дочь миллиардера.
Пегуля и Свитолина одногодки, обеим девушкам по 31, а силы на финал остались только у американки.
Ответ ДоминаторТенниса
Пегуля и Свитолина одногодки, обеим девушкам по 31, а силы на финал остались только у американки.
Херасе девушки в 31, да еще с детьми
Ответ ДоминаторТенниса
Пегуля и Свитолина одногодки, обеим девушкам по 31, а силы на финал остались только у американки.
У Элины вчера вечером очень энергозатратный матч был против Гауфф
Не знаю, кто тут писал о вероятной победе Свитолиной, хорошо и без сомнения поставил на Пегулу, изи мани. Она мне очень понравилась на АО, отлетела только от чемпионки, форма хорошая у нее сейчас.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Остин (WTA). Рахимова борется с Бондар, Таунсенд встретится с Грачевой, Селехметьева вышла во 2-й круг
вчера, 19:20Live
Акапулько (ATP). 1-й круг. Давидович-Фокина сыграет с Альтмайером, Де Минаур – с Кипсоном, Норри – с Ходаром
вчера, 20:48
Оже-Альяссим о том, что упустил пять матчболов в матче с Чжаном: «В какой-то момент я перестал считать»
вчера, 20:29
Мерида (WTA). 1-й круг. Ястремская играет со Стакушич, Путинцева поборется с Хименес Казинцевой, Потапова – с Аранго
вчера, 20:04Live
Сантьяго (ATP). Баррена играет с Пеллегрино, Комесанья встретится с Мартинесом, Харри – с Прижмичем, Ганфманн вышел во 2-й круг
вчера, 18:27Live
Вавринка о том, что Федерер посетил его матч в Дубае: «Он предупредил, но я все равно чувствовал небольшое давление»
вчера, 19:39
Дрэйпер провел и выиграл первый матч на уровне тура с US Open-2025
вчера, 19:17
Дубай (ATP). Дрэйпер, Оже-Альяссим, Вавринка, Мпетши Перрикар вышли во 2-й круг
вчера, 19:09
Панатта о критике Синнера за поражения на старте сезона: «Это говорят люди, которые ничего не понимают в теннисе»
вчера, 18:02
Хассан о том, что поздоровался с Федерером в Дубае: «Я больше никогда не буду мыть эту руку»
вчера, 17:06
Ко всем новостям
Последние новости
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Рекомендуем