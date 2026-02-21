Дубай (WTA). Пегула обыграла Свитолину в финале
В Дубае прошел финал WTA 1000.
Джессика Пегула обыграла Элину Свитолину в финале тысячника в Дубае и взяла десятый титул на уровне тура.
Сетка турнира здесь.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
15 – 21 февраля 2026
WTA 1000
Призовой фонд – 4 088 211 долларов
Открытые корты, хард
Финал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
47 комментариев
Ура! Теннис победил.
одна из немногих хороших новостей за последние пару суток, скакунья на монфисе пусть скачет дальше))
Умница, Джесс, красиво и уверенно спасла теннис!
Теннис победил.
Руку жала?
Пегула выиграет
Вам удобно смотреть, когда камера за игроком включается? Мне не очень. А тут так подолгу с такого ракурса показывают.
Джессика молодец! Она эту старую лисичку знает, как облупленную. Вот у кого Андреевой учиться надо и как работать, и как вести себя. А ведь дочь миллиардера.
Пегуля и Свитолина одногодки, обеим девушкам по 31, а силы на финал остались только у американки.
Херасе девушки в 31, да еще с детьми
У Элины вчера вечером очень энергозатратный матч был против Гауфф
Не знаю, кто тут писал о вероятной победе Свитолиной, хорошо и без сомнения поставил на Пегулу, изи мани. Она мне очень понравилась на АО, отлетела только от чемпионки, форма хорошая у нее сейчас.
