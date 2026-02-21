Дубай (WTA). Пегула обыграла Свитолину в финале

В Дубае прошел финал WTA 1000.

Джессика Пегула обыграла Элину Свитолину в финале тысячника в Дубае и взяла десятый титул на уровне тура.

Сетка турнира здесь .

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

15 – 21 февраля 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

Финал