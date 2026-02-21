Дубай (ATP). Медведев снова сыграет на старте с Шаном Цзюньчэном, Рублев встретится с Руайе, Хачанов – с квалифаером, Вавринка получил wild card
Стали известны результаты жеребьевки ATP 500 в Дубае.
Состоялась жеребьевка ATP 500 в Дубае, который пройдет с 23 по 28 февраля.
Даниил Медведев (3) на втором турнире подряд начнет матчем против Шана Цзюньчэна, Андрей Рублев (5) встретится с Валентином Руайе, Карен Хачанов (7) – с квалифаером.
Первый сеяный Феликс и прошлогодний финалист Феликс Оже-Альяссим поборется с Чжичжэнь Чжаном, второй сеяный Александр Бублик – с квалифаером. Джек Дрэйпер (4), который проведет первый одиночный турнир с прошлогоднего US Open, также стартует встречей с квалифаером.
Стефанос Циципас начнет защиту титула с матча против Юго Эмбера.
Стэн Вавринка получил wild card и встретится с Бенджамином Хассаном, который также выступит по wild card.
