Дубай (ATP). Медведев снова сыграет на старте с Шаном Цзюньчэном, Рублев встретится с Руайе, Хачанов – с квалифаером, Вавринка получил wild card

Стали известны результаты жеребьевки ATP 500 в Дубае.

Состоялась жеребьевка ATP 500 в Дубае, который пройдет с 23 по 28 февраля.

Даниил Медведев (3) на втором турнире подряд начнет матчем против Шана Цзюньчэна , Андрей Рублев (5) встретится с Валентином Руайе , Карен Хачанов (7) – с квалифаером.

Первый сеяный Феликс и прошлогодний финалист Феликс Оже-Альяссим поборется с Чжичжэнь Чжаном , второй сеяный Александр Бублик – с квалифаером. Джек Дрэйпер (4), который проведет первый одиночный турнир с прошлогоднего US Open, также стартует встречей с квалифаером.

Стефанос Циципас начнет защиту титула с матча против Юго Эмбера .

Стэн Вавринка получил wild card и встретится с Бенджамином Хассаном , который также выступит по wild card.

Полная сетка здесь .