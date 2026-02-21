Гауфф – вероятно, тренеру после двойной в матче со Свитолиной: «Последние полгода я делала все, что ты хотел»
Гауфф – тренеру после двойной ошибки: полгода я делала все, что ты хотел.
Коко Гауфф эмоционально высказалась после двойной ошибки в полуфинале тысячника в Дубае.
Во время матча с Элиной Свитолиной при счете 3:3, 15:30 во втором сете американка заявила: «Последние полгода я делала все, что ты хотел…»
Вероятно, это было обращением к специалисту по биомеханике Гэвину Макмиллану, который вошел в ее команду перед US Open-2025.
Гауфф проиграла матч со счетом 4:6, 7:6(13), 4:6. По ходу встречи она совершила 12 двойных ошибок.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
