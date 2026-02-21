Пегула под постом WTA, где ее фото вырезали неправильно: «Спасибо за талию мечты, но, кажется, тут еще не хватает некоторых частей рук 😂»

Пегула пошутила под постом WTA, в котором обрезали часть ее талии.

Джессика Пегула отреагировала на пост WTA, в котором представляли финалисток тысячника в Дубае. Фотографию американки вырезали неправильно – у нее не хватало боковых частей платья белого цвета.

«Спасибо за талию мечты, но, кажется, тут еще не хватает некоторых частей рук 😂. Не знаю, что случилось», – написала Пегула.

Позже WTA удалила этот пост и выложила скорректированный.