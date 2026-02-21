Кузнецова о поражении Рублева от Алькараса: «Жаль, что не смог поддавить Карлоса и довести дело хотя бы до третьего сета: шансы были»

Кузнецова о поражении Рублева от Алькараса: жаль, что не смог поддавить Карлос.

Светлана Кузнецова отреагировала на поражение Андрея Рублева от Карлоса Алькараса в полуфинале турнира в Дохе. Действующий чемпион проиграл со счетом 6:7(3), 4:6.

«Жаль, что Андрей Рублев не смог поддавить Карлоса и довести дело хотя бы до третьего сета: что в первом, что во втором шансы были. А это, кстати, нечасто в игре против Алькараса в принципе. И нужно использовать малейшую возможность, которую он предоставляет☝️

Испанец дважды не подал на первый сет, затем не подал на матч, но все-таки завершил все на приеме. Карлос в финале, а Андрей не смог защитить прошлогодний титул в Дохе🥲», – написала россиянка в своем телеграм-канале.