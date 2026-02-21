Шарапова в ответ на пост Серены с подписью «готовлюсь к лету Серены»: «Уимблдон? 😉😉😉»
Шарапова спросила у Серены, планирует ли та сыграть на «Уимблдоне».
Мария Шарапова прокомментировала селфи Серены Уильямс. Она выложила пост с подписью: «Готовлюсь к лету Серены».
Шарапова написала в комментариях: «Уимблдон? 😉😉😉». На это Серена ответила ей: «Лол, нет, моя дорогая, ха-ха-ха».
Серена – семикратная чемпионка «Уимблдона». Она завершила карьеру в сентябре 2022-го, но в августе прошлого года подала заявку, чтобы вернуться в число теннисисток, проходящих допинг-тестирование. 22 февраля завершится период повторного включения – после этого Уильямс-младшая сможет участвовать в турнирах.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @serenawilliams
Кстати, если бы по типу Поп-боев провели бы Матч Серены против Юрьевны на кортах Уимблдолна, например - это было бы коммерчески успешное событие. Бабок бы заработали...
Комментарий скрыт
Это работает несколько иначе. Основной заработок тут - не ppv. Основной заработок-деньги рекламодателей. Если аудитория будет внушительная (а она будет такой), то рекламодателям этот продукт будет интересен и они с радостью разместятся в трансляциях и на арене.
Худеет она, в одежду не лезет - как у всех..
Она на оземпике уже похудела
она принимала какой-то другой препарат
Кто в курсе, зачем ей подавать заявку? Если она играть не будет
Надо было Маше написать: Уимблдон? Me too!
