91-я ракетка мира Бусе вышел в крупнейший полуфинал в карьере

91-я ракетка мира Игнасио Бусе стал полуфиналистом ATP 500 в Рио. Он победил Маттео Берреттини со счетом 6:3, 2:6, 6:3.

Бусе стал первым перуанцем, который вышел в 1/2 финала пятисотника. Для него это второй полуфинал в карьере – в прошлом году он дошел до той же стадии в Гштааде, где проиграл Хуану Мануэлю Серундоло.

На следующей неделе 21-летний Бусе обновит личный рекорд в рейтинге. Он дебютирует в топ-75 – сейчас в живом рейтинге он идет 74-м.

За выход в финал в Рио Бусе поборется с Алехандро Табило.