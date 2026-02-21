91-я ракетка мира Бусе вышел в крупнейший полуфинал в карьере
91-я ракетка мира Игнасио Бусе стал полуфиналистом ATP 500 в Рио. Он победил Маттео Берреттини со счетом 6:3, 2:6, 6:3.
Бусе стал первым перуанцем, который вышел в 1/2 финала пятисотника. Для него это второй полуфинал в карьере – в прошлом году он дошел до той же стадии в Гштааде, где проиграл Хуану Мануэлю Серундоло.
На следующей неделе 21-летний Бусе обновит личный рекорд в рейтинге. Он дебютирует в топ-75 – сейчас в живом рейтинге он идет 74-м.
За выход в финал в Рио Бусе поборется с Алехандро Табило.
самый слабый состав в истории 500 возможно
посмотрел сетку ... ага, вышел - как не выйти.
Ну вообще прошел Фонсеку и Берретини, это не прям лохи последние
