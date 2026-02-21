Этчеверри выиграл 100-й матч в карьере

Томас Мартин Этчеверри одержал 100-ю победу в карьере. Аргентинец обыграл Хауме Фарию в четвертьфинале пятисотника в Рио со счетом 7:6(4), 6:4.

Теперь баланс побед и поражений 26-летнего аргентинца – 100:106. Он вышел в девятый полуфинал ATP в карьере (3:5) и второй в этом году. Последние два Этчеверри проиграл.

51-я ракетка мира на следующей неделе вернется в топ-50 впервые с апреля прошлого года. В живом рейтинге он сейчас идет 40-м.

Дальше аргентинец встретится с Витом Копршивой.