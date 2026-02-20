Фис вышел в финал ATP впервые с сентября 2024-го

Артур Фис вышел в финал пятисотника в Дохе.

В 1/2 финала он обыграл Якуба Меньшика – 6:4, 7:6(4). Прервалась 10-матчевая беспроигрышная серия чеха.

Француз вышел в пятый финал в карьере и первый с Токио-2024. На его счету три титула.

Фис не выступал в туре с августа по февраль из-за стрессового перелома позвоночника. Сейчас он проводит лишь третий турнир после возвращения.

Теперь 40-я ракетка мира поборется с лидером рейтинга Карлосом Алькарасом .