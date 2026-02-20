Фис вышел в финал ATP впервые с сентября 2024-го
Артур Фис вышел в финал пятисотника в Дохе.
В 1/2 финала он обыграл Якуба Меньшика – 6:4, 7:6(4). Прервалась 10-матчевая беспроигрышная серия чеха.
Француз вышел в пятый финал в карьере и первый с Токио-2024. На его счету три титула.
Фис не выступал в туре с августа по февраль из-за стрессового перелома позвоночника. Сейчас он проводит лишь третий турнир после возвращения.
Теперь 40-я ракетка мира поборется с лидером рейтинга Карлосом Алькарасом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Фис вернулся
Удачно вернулся и хорошо восстановился. Остается лишь пожелать теннисного долголетия Мон-Фиса.)
Тогда и титул взять может. По игре, готов.
