Алькарас сравнялся с Ферреро по количеству финалов ATP
Карлос Алькарас, на турнире в Дохе вышедший в 34-й финал ATP, сравнялся по этому показателю со своим бывшим тренером Хуаном Карлосом Ферреро.
Среди испанцев больше финалов было только у Серхи Бругеры (35), Карлоса Мойи (44), Давида Феррера (52), Мануэля Орантеса (72) и Рафаэля Надаля (131).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @jmgmoron
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Алькарас что за мутант в теннисе. Если такое же рвение к игре будет показывать и без травм то много рекордов побьет
До Надаля еще пахать и пахать, минимум лет десять. Если не снизит темп, то вполне доберется до показателей Рафы и даже может их превзойти. Но 14 титулов РГ - это нельзя повторить в обозримом будущем, на мой взгляд.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем