Алькарас сравнялся с Ферреро по количеству финалов ATP

Карлос Алькарас , на турнире в Дохе вышедший в 34-й финал ATP , сравнялся по этому показателю со своим бывшим тренером Хуаном Карлосом Ферреро .

Среди испанцев больше финалов было только у Серхи Бругеры (35), Карлоса Мойи (44), Давида Феррера (52), Мануэля Орантеса (72) и Рафаэля Надаля (131).