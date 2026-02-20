Алькарас после выхода в финал в Дохе: «Не удивляюсь своим решениям на корте. Знаю, на что способен»
Алькарас после выхода в финал в Дохе: становлюсь более зрелым игроком.
Карлос Алькарас поделился эмоциями от выхода в финал в Дохе. В полуфинале он обыграл прошлогоднего чемпиона Андрея Рублева – 7:6(3), 6:4.
В интервью на корте у него спросили, не удивляется ли он сам своим нестандартным решениям на корте.
«Если честно, нет, не удивляюсь. Потому что знаю, на что способен каждый раз, когда выхожу на корт. И это здорово. Для меня особенно важно то, как я подхожу к каждому матчу. Я действительно этим горжусь.
Я стараюсь становиться лучше именно в этом аспекте – и это начинает приносить плоды. Вся концентрация, все внимание к деталям работают. Я просто счастлив и горжусь тем, как прогрессирую и, думаю, становлюсь более зрелым игроком», – сказал испанец.
Алькарас вышел в финал на 12 из 13 последних турниров.
Первые ласточки звёздной болезни на лицо. Может повторить путь Мартины Хингис
Далеко не первые, но пока просто очень любопытно наблюдать. Медные трубы - страшная вещь на самом деле (
Любопытно, согласен. Но уже начинает фонить высокомерие. Очень резко он стал дерзить, после расставания с Ферреро прям сразу другим стал.
