  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас после выхода в финал в Дохе: «Не удивляюсь своим решениям на корте. Знаю, на что способен»
4

Алькарас после выхода в финал в Дохе: «Не удивляюсь своим решениям на корте. Знаю, на что способен»

Алькарас после выхода в финал в Дохе: становлюсь более зрелым игроком.

Карлос Алькарас поделился эмоциями от выхода в финал в Дохе. В полуфинале он обыграл прошлогоднего чемпиона Андрея Рублева – 7:6(3), 6:4.

В интервью на корте у него спросили, не удивляется ли он сам своим нестандартным решениям на корте.

«Если честно, нет, не удивляюсь. Потому что знаю, на что способен каждый раз, когда выхожу на корт. И это здорово. Для меня особенно важно то, как я подхожу к каждому матчу. Я действительно этим горжусь.

Я стараюсь становиться лучше именно в этом аспекте – и это начинает приносить плоды. Вся концентрация, все внимание к деталям работают. Я просто счастлив и горжусь тем, как прогрессирую и, думаю, становлюсь более зрелым игроком», – сказал испанец.

Алькарас вышел в финал на 12 из 13 последних турниров.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Рублев
logoКарлос Алькарас
logoATP
logoQatar ExxonMobil Open
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Первые ласточки звёздной болезни на лицо. Может повторить путь Мартины Хингис
Ответ Артик Москов
Первые ласточки звёздной болезни на лицо. Может повторить путь Мартины Хингис
Далеко не первые, но пока просто очень любопытно наблюдать. Медные трубы - страшная вещь на самом деле (
Ответ Helga Kl
Далеко не первые, но пока просто очень любопытно наблюдать. Медные трубы - страшная вещь на самом деле (
Любопытно, согласен. Но уже начинает фонить высокомерие. Очень резко он стал дерзить, после расставания с Ферреро прям сразу другим стал.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Алькарас четвертый раз подряд победил Рублева и впервые сыграет в финале в Дохе
20 февраля, 18:45
Рекомендуем
Главные новости
Остин (WTA). Рахимова борется с Бондар, Таунсенд встретится с Грачевой, Селехметьева вышла во 2-й круг
вчера, 19:20Live
Акапулько (ATP). 1-й круг. Давидович-Фокина сыграет с Альтмайером, Де Минаур – с Кипсоном, Норри – с Ходаром
вчера, 20:48
Оже-Альяссим о том, что упустил пять матчболов в матче с Чжаном: «В какой-то момент я перестал считать»
вчера, 20:29
Мерида (WTA). 1-й круг. Ястремская играет со Стакушич, Путинцева поборется с Хименес Казинцевой, Потапова – с Аранго
вчера, 20:04Live
Сантьяго (ATP). Баррена играет с Пеллегрино, Комесанья встретится с Мартинесом, Харри – с Прижмичем, Ганфманн вышел во 2-й круг
вчера, 18:27Live
Вавринка о том, что Федерер посетил его матч в Дубае: «Он предупредил, но я все равно чувствовал небольшое давление»
вчера, 19:39
Дрэйпер провел и выиграл первый матч на уровне тура с US Open-2025
вчера, 19:17
Дубай (ATP). Дрэйпер, Оже-Альяссим, Вавринка, Мпетши Перрикар вышли во 2-й круг
вчера, 19:09
Панатта о критике Синнера за поражения на старте сезона: «Это говорят люди, которые ничего не понимают в теннисе»
вчера, 18:02
Хассан о том, что поздоровался с Федерером в Дубае: «Я больше никогда не буду мыть эту руку»
вчера, 17:06
Ко всем новостям
Последние новости
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Рекомендуем