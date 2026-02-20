Гауфф и Свитолина провели тай-брейк из 28 очков в полуфинале в Дубае
В полуфинале тысячника в Дубае Коко Гауфф и Элина Свитолина провели затяжной тай-брейк. Он растянулся на 28 очков, и Гауфф выиграла его со счетом 15-13.
По ходу решающего гейма второй партии американка ушла с четырех матчболов и не реализовала столько же сетболов. Еще два она упустила на приеме при счете 6:5.
Сейчас теннисистки проводят решающий сет.
