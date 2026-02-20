Алькарас четвертый раз подряд победил Рублева и впервые сыграет в финале в Дохе

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Андрея Рублева в полуфинале пятисотника в Дохе – 7:6(3), 6:4.

В первом сете россиянин дважды отыграл подачу на сет, во втором – один раз подачу на матч.

Алькарас четвертый раз подряд обыграл Рублева и повел в личке 5:1.

Испанец вышел в 34-й финал уровня ATP (на его счету 25 титулов).

Алькарас выиграл все 11 матчей в этом сезоне. Кроме того, он одержал 29-ю победу подряд на открытом харде.

За титул чемпион Australian Open поборется с Артуром Фисом или Якубом Меньшиком .