Алькарас четвертый раз подряд победил Рублева и впервые сыграет в финале в Дохе

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Андрея Рублева в полуфинале пятисотника в Дохе – 7:6(3), 6:4.

В первом сете россиянин дважды отыграл подачу на сет, во втором – один раз подачу на матч.

Алькарас четвертый раз подряд обыграл Рублева и повел в личке 5:1. 

Испанец вышел в 34-й финал уровня ATP (на его счету 25 титулов).

Алькарас выиграл все 11 матчей в этом сезоне. Кроме того, он одержал 29-ю победу подряд на открытом харде.

За титул чемпион Australian Open поборется с Артуром Фисом или Якубом Меньшиком.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Рубль был в порядке, давил очень достойно. С такой игрой можно смело думать о возвращении в топ-10
Рубль был в порядке, давил очень достойно. С такой игрой можно смело думать о возвращении в топ-10
С такой игрой ничего не светит. Алькарас ему дал все шансы, Рублев ничем не воспользовался.
Рубль был в порядке, давил очень достойно. С такой игрой можно смело думать о возвращении в топ-10
Игра временами есть, но стабильности и цельности нет, брал подачу Карлоса и тут же отдавал свою, а чтоб быть в топ 10, надо играть очень стабильно, а он даже в одном гейме может провести отличный розыгрыш, фантастический, а следом пульнуть в аут в простой ситуации
классная игра андрей играл супер,но алькарас вездесущий, тащит нереальные мячи
Честно, Рубль сегодня был неплох, но тут стоит признать, что это далеко не лучший теннис Карася
