Свитолина впервые с 2018-го вышла в финал тысячника

Элина Свитолина за 3 часа 3 минуты обыграла Коко Гауфф в полуфинале в Дубае – 6:4, 6:7(13), 6:4.

Свитолина впервые c турнира в Риме в 2018-м вышла в финал уровня WTA 1000. Всего это будет пятый финал тысячника в ее карьере.

Также она третий раз дошла до этой стадии в Дубае. На ее счету 24 победы на этом турнире – это лучший результат с момента основания турнира в 2001-м.

Кроме того, украинка одержала 25-ю победу над соперницей из топ-5.

За титул она сыграет с Джессикой Пегулой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Когда ты видишь, как в предпоследнем розыгрыше матча, спустя три часа тяжёлой борьбы рожавшая женщина бегает лучше своей молодой соперницы и достаёт сложнейшие мячи, то понимаешь, почему она находится в 10ке. Я переживал в этой игре за Коко, но отдаю должное Элине. Победу она заслужила
Федорыч, роды это не болезнь..
А Коко слабо, для себя, проводит турнир, наверное есть причины.
да заслужила но везение дикое было. Один такой матч из тысячи бывает.
Заруба была мощная, Свитолина впечатлила 👍
Характер конечно стальной у женщины👏
Свитолина всегда была с характером. И в этой игре она подтвердила это!
Да, матч был очень интересный, Элина молодец 👍
После победы в полуфинале турнира WTA 1000 в Дубае Свитолина написала на камере: "Борись, как Украина"

"Когда мне тяжело, когда я уступаю в счете и когда накрывают эмоции, я стараюсь держать в голове, через какие сложные времена проходит Украина. Я очень счастлива и благодарна за возможность быть здесь, выступать и представлять Украину. И стараюсь делать это достойно. Слава Украине!" — сказала украинская теннисистка после матча, ее цитирует "Большой теннис Украины".
Два сета теннис был очень высокого класса, если не считать избыток двойных у Гофф. В третьем обе подустали и стали ошибаться немного больше. Но что интересно, в третьем сете двойными сорить Гофф перестала. В целом отличный матч, лучше первого.
Молодец Элина.
Свитолина очень стабильную игру показывает
