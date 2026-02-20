Свитолина впервые с 2018-го вышла в финал тысячника
Элина Свитолина за 3 часа 3 минуты обыграла Коко Гауфф в полуфинале в Дубае – 6:4, 6:7(13), 6:4.
Свитолина впервые c турнира в Риме в 2018-м вышла в финал уровня WTA 1000. Всего это будет пятый финал тысячника в ее карьере.
Также она третий раз дошла до этой стадии в Дубае. На ее счету 24 победы на этом турнире – это лучший результат с момента основания турнира в 2001-м.
Кроме того, украинка одержала 25-ю победу над соперницей из топ-5.
За титул она сыграет с Джессикой Пегулой.
А Коко слабо, для себя, проводит турнир, наверное есть причины.
"Когда мне тяжело, когда я уступаю в счете и когда накрывают эмоции, я стараюсь держать в голове, через какие сложные времена проходит Украина. Я очень счастлива и благодарна за возможность быть здесь, выступать и представлять Украину. И стараюсь делать это достойно. Слава Украине!" — сказала украинская теннисистка после матча, ее цитирует "Большой теннис Украины".