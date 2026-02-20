Свитолина впервые с 2018-го вышла в финал тысячника

Элина Свитолина за 3 часа 3 минуты обыграла Коко Гауфф в полуфинале в Дубае – 6:4, 6:7(13), 6:4.

Свитолина впервые c турнира в Риме в 2018-м вышла в финал уровня WTA 1000. Всего это будет пятый финал тысячника в ее карьере.

Также она третий раз дошла до этой стадии в Дубае. На ее счету 24 победы на этом турнире – это лучший результат с момента основания турнира в 2001-м.

Кроме того, украинка одержала 25-ю победу над соперницей из топ-5.

За титул она сыграет с Джессикой Пегулой .