31-летняя Пегула – третья в списке самых возрастных финалисток турнира в Дубае
Джессика Пегула обыграла Аманду Анисимову (1:6, 6:4, 6:3) и восьмой раз в карьере вышла в финал тысячника.
В 31 год и 356 дней Пегула стала третьей в списке самых возрастных финалисток турнира в Дубае. Старше на момент выхода в финал были только Натали Тозья в 2001-м (33 года и 125 дней) и Винус Уильямс в 2014-м (33 года и 245 дней).
Также Пегула стала четвертой американкой, вышедшей в финал в Дубае, после Моники Селеш в 2003-м, Линдсей Дэвенпорт в 2005-м и Уильямс-старшей в 2009-м, 2010-м и 2014-м).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Так она даже старше Свитолиной, оказывается
Так она даже старше Свитолиной, оказывается
Чуть больше,чем на полгода.
