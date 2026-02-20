1

Соболенко о мотивации: «Я же не Серена Уильямс, я еще многого не достигла»

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, в чем сейчас ее мотивация в теннисе.

– Ты говорила, что пять лет занималась с психологом. Скажи, как это помогло сконструировать твою ментальность?

– Это долгий процесс, и возможно не для всех, каждому свое. Если есть человек, с которым можешь откровенно поговорить, не стесняясь ничего, то особенной необходимости в психологе нет. Я работала с психологом пять лет, и это дало огромный буст в начале моей карьеры. Просто осознать, что все – люди, все начинали с нуля, и можно достичь всего, что пожелаешь, главное – верить в себя. Вера, отношение к делу и активности вне корта – к этому я уже пришла с опытом.

– Что заставляет вас двигаться дальше? В чем ваша мотивация?

– Неудачи, как и удачные моменты, проходят, и в этом есть мотивация – двигаться дальше. За чередой неудач всегда стоит что-то большое. Самый яркий пример – мой первый тренер рассказывал историю: они где-то заблудились на лыжах и пытались вернуться в свой лагерь. Они долго шли и хотели уже сдаться, пойти в обратную сторону, но все-таки перебороли это желание, прошли еще 100 метров и вышли на свой лагерь. Эту историю он всегда мне ставил в пример: когда ты хочешь сдаться, вполне вероятно, что где-то очень рядом успех. И когда у меня что-то не получается, я всегда вспоминаю эту историю.

Ну а в чем мотивация… Я же не Серена Уильямс, которая выиграла 23 «Шлема», Олимпиаду и всевозможные турниры и сидит, думает, что же делать дальше. Я еще многого не достигла, предстоит еще много работы. Когда я играю на больших стадионах и вижу маленьких деток с плакатами, которые меня поддерживают – меня это вдохновляет и мотивирует. Хочу быть позитивом и примером для детей, чтобы они были собой, наслаждались этой жизнью и выкладывались ради своего любимого дела.

– Как ты думаешь, в чем твоя главная сила?

– В трудолюбии. Здесь и дисциплина, и все остальное. Многие сейчас говорят, что я талантлива, но мой главные талант – трудолюбие.

– Как тебе удается сохранять баланс между спортом и соцсетями?

– В какой-то момент я поняла, что немного неадекватно выгляжу на корте. Некоторые думают: «Это какая-то клиника на корте сейчас происходит». Я всегда была активна в соцсетях, и мне хотелось поделиться собой, своими мыслями, какая я есть на самом деле. Надеялась, что люди почувствуют какой-то коннект, – сказала Соболенко в интервью First&Red.

