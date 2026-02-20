Пегула отыграла сет и брейк у Анисимовой и восьмой раз вышла в финал тысячника
Пегула обыграла Анисимову и вышла в финал турнира в Дубае.
Джессика Пегула вышла в финал тысячника в Дубае.
Она обыграла Аманду Анисимову – 1:6, 6:4, 6:3. Во втором сете Анисимова дважды вела с брейком.
Пегула вышла в финал тысячника восьмой раз в карьере (выиграла три). В целом для американки это будет 21-й финал в карьере и она поборется за десятый титул.
За титул в Дубае она поборется с Коко Гауфф или Элиной Свитолиной.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
2 комментария
Ожидаемый результат. Удивительно только что jpeg видимо не сразу проснулась, но потом быстренько наверстала
Какая же Аманда здоровенная, она ещё и весит очень много, Пегула прям по сравнению с ней дюймовочка, молодец, отомстила за Мирру, очень американка, стабильно выступает и мощно, только не хватает больших побед))))
