Пегула отыграла сет и брейк у Анисимовой и восьмой раз вышла в финал тысячника

Пегула обыграла Анисимову и вышла в финал турнира в Дубае.

Джессика Пегула вышла в финал тысячника в Дубае.

Она обыграла Аманду Анисимову – 1:6, 6:4, 6:3. Во втором сете Анисимова дважды вела с брейком.

Пегула вышла в финал тысячника восьмой раз в карьере (выиграла три). В целом для американки это будет 21-й финал в карьере и она поборется за десятый титул.

За титул в Дубае она поборется с Коко Гауфф или Элиной Свитолиной .