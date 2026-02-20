  • Спортс
  • Шарапова о том, в каком виде спорта могла бы представить себя участницей зимней Олимпиады: «Наверное, в фигурном катании»
15

Шарапова о том, в каком виде спорта могла бы представить себя участницей зимней Олимпиады: «Наверное, в фигурном катании»

Шарапова: в детстве представляла себя то гимнасткой, то фигуристкой.

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова рассказала, что ее самые теплые воспоминания об Олимпиадах связаны с детством.

Вчера россиянка посетила произвольную программу фигуристок на Играх в Милане.

«Я была очень молодой и любознательной. Родители иногда разрешали смотреть телевизор, и мы с дедушкой вместе включали Олимпийские игры, особенно церемонии открытия. Тогда у меня впервые появилась мысль: может быть, однажды я тоже стану олимпийцем. В итоге мне удалось выступить на Олимпиаде и завоевать серебряную медаль – это награда, которая для меня особенно ценна», – отметила Шарапова в интервью NBC News.

Также она ответила, в каком виде спорта могла бы представить себя участницей зимних Олимпийских игр.

«Наверное, в фигурном катании. В детстве я много каталась на роликовых коньках в гараже и представляла себя то гимнасткой, то фигуристкой. Именно эти виды спорта казались мне самыми близкими и интересными».

Также экс-первая ракетка мира высказалась о психологическом давлении в профессиональном спорте.

«Справляться с этим непросто. Это требует большого объема работы, постоянных повторений и неизбежных ошибок. Ошибки – часть процесса. Когда я смотрю на фигуристок, которые падают, а затем поднимаются и продолжают выступление, это лучшее напоминание: важно уметь быстро оставить неудачу позади. В противном случае это начинает мешать. Сейчас я могу наблюдать за соревнованиями без этого давления – и это особенное чувство».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @RohanNadkarni
logoМария Шарапова
logoWTA
logoОлимпиада-2026
Когда в фигурке начнут стонать ?
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это с ростом 190 ?
Похоже вы никогда не мечтали..
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это с ростом 190 ?
А вы никогда не задумывались почему волейболисты и баскетболисты такие высокие? У меня, знакомый играл в молодёжной команде ВК Урал , в юности когда тело растёт они делали упражнения на вытягивания позвоночника и соответственно тела , да есть невысокие в этих видах спорта , . Я прям уверен, что не занимаясь теннисом , Шарапова была бы явно ниже , подготовка другая
Поддержку партнеру бы делала в парах
Чему больше шкаф, тем громче падает
Ну...нет)
Не с вашими габаритами, Мария
Тяжеловата будет Мария для фигурного катания... Если только без прыжков
Ответ Рубин2003
Тяжеловата будет Мария для фигурного катания... Если только без прыжков
Тогда в танцах.
С таким ростом вряд ли скорее в скелетоне...
С таким весом и ростом Мише только в хоккее, на воротах стоять.
В бобслей плечи не позволят помещаться.
Ответ Йенс Мустерманн
С таким весом и ростом Мише только в хоккее, на воротах стоять. В бобслей плечи не позволят помещаться.
Ну хоть с юмором всё не так безнадежно
Да, Маша слишком высокая для фигурного катания. Теннис тоже хорошо.
