Шарапова о том, в каком виде спорта могла бы представить себя участницей зимней Олимпиады: «Наверное, в фигурном катании»

Шарапова: в детстве представляла себя то гимнасткой, то фигуристкой.

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова рассказала, что ее самые теплые воспоминания об Олимпиадах связаны с детством.

Вчера россиянка посетила произвольную программу фигуристок на Играх в Милане.

«Я была очень молодой и любознательной. Родители иногда разрешали смотреть телевизор, и мы с дедушкой вместе включали Олимпийские игры, особенно церемонии открытия. Тогда у меня впервые появилась мысль: может быть, однажды я тоже стану олимпийцем. В итоге мне удалось выступить на Олимпиаде и завоевать серебряную медаль – это награда, которая для меня особенно ценна», – отметила Шарапова в интервью NBC News.

Также она ответила, в каком виде спорта могла бы представить себя участницей зимних Олимпийских игр.

«Наверное, в фигурном катании. В детстве я много каталась на роликовых коньках в гараже и представляла себя то гимнасткой, то фигуристкой. Именно эти виды спорта казались мне самыми близкими и интересными».

Также экс-первая ракетка мира высказалась о психологическом давлении в профессиональном спорте.

«Справляться с этим непросто. Это требует большого объема работы, постоянных повторений и неизбежных ошибок. Ошибки – часть процесса. Когда я смотрю на фигуристок, которые падают, а затем поднимаются и продолжают выступление, это лучшее напоминание: важно уметь быстро оставить неудачу позади. В противном случае это начинает мешать. Сейчас я могу наблюдать за соревнованиями без этого давления – и это особенное чувство».