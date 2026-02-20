Корнеева выиграла восьмой матч подряд на турнирах WTA 125
18-летняя Алина Корнеева вышла в полуфинал турнира WTA 125 во французском Ле-Сабль-д’Олоне.
В 1/4 финала россиянка обыграла Кэрол Янг Со Ли – 6:1, 6:2.
Для Корнеевой эта победа стала восьмой подряд – на прошлой неделе она взяла титул на турнире в Оэйраше.
За выход в финал 131-я ракетка мира сыграет с Моной Бартель или Доминикой Шалковой.
давай Алинка, а то у нас только один Мирусик пока что-то показывает
Давай Алишка, заждались
Порадовала тем, что в последних двух матчах отдала соперницам всего по 3 гейма!
Пора уже Алине подбираться поближе. В юниорах учила Мирру как в теннис играть.
В живом рейтинге 124я (выше 128 строчки ещё не была), верим!
Мона Бартел ещё играет?! Я думал, уже внуков нянчит...
ее соперница был с Марианских островов. в океанов, ассоциироваться территория США
Соперница,по-моему,выступает за США.
