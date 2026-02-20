Корнеева выиграла восьмой матч подряд на турнирах WTA 125

18-летняя Алина Корнеева вышла в полуфинал турнира WTA 125 во французском Ле-Сабль-д’Олоне.

В 1/4 финала россиянка обыграла Кэрол Янг Со Ли – 6:1, 6:2.

Для Корнеевой эта победа стала восьмой подряд – на прошлой неделе она взяла титул на турнире в Оэйраше.

За выход в финал 131-я ракетка мира сыграет с Моной Бартель или Доминикой Шалковой .