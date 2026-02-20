  • Спортс
  • Андре Агасси: «Мне очень нравится Фонсека. Верю, что он способен стать большим чемпионом»
Андре Агасси: «Мне очень нравится Фонсека. Верю, что он способен стать большим чемпионом»

Восьмикратный чемпион «Больших шлемов» Андре Агасси высказался о потенциале Жоао Фонсеки.

– Вы пересекались с Жоао Фонсекой на Кубке Лэйвера в составе сборной Мира. Какое впечатление он на вас произвел?

– Мне очень нравится Жоао. Он произвел на меня максимально сильное впечатление – как на корте, так и за его пределами. У него мощнейший игровой арсенал, и что особенно важно – он остается верен своему агрессивному стилю независимо от счета и обстоятельств. Это качество имеет огромное значение по мере продвижения вверх по рейтингу и прохождения как можно дальше на больших турнирах.

Но не меньше меня впечатлили его зрелость и профессионализм вне корта. Он буквально впитывает все вокруг, как губка. Очевидно, что рядом с ним работает очень сильная и правильная команда.

– Вы входите в элитный клуб игроков, выигравших все четыре турнира «Большого шлема». Считаете, что у Фонсеки есть потенциал добиться того же?

– Я стараюсь избегать прогнозов. Победа на турнире «Большого шлема» требует совпадения множества факторов – нужно выиграть семь матчей в пятисетовом формате за две недели, и это колоссальное испытание.

Но у него, безусловно, есть все необходимые составляющие. Я верю, что он способен стать большим чемпионом и с большим интересом буду следить за тем, как развивается его карьера, – сказал Агасси.

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: VEJA
Жоао на траве - полный ноль, а при живых Алькарасе и Синнере шанс зацепить шлем будет разве что на харде, поэтому какой у там карьерный. Вообще не факт, что даже один возьмет, просто медиа очень хочет откуда-то найти нового члена Биг-3, а у Руне травма. А тут еще и национальность перспективная в плане маркетинга, в отличие от Датчанина Руне. Вот и тащат, что есть сил.
Может как раз.таки, иногда, Жоао надо чуть посдержанее играть и большие победы придут. Столько авансов парню раздали, но он пока только 2 турнира выиграл, а 20 лет уже на носу.
Надо Андрюхе тогда раскрыть ему тайну секретного ингредиента..
