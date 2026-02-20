Андре Агасси: «Мне очень нравится Фонсека. Верю, что он способен стать большим чемпионом»

Агасси: Верю, что Фонсека способен стать большим чемпионом.

Восьмикратный чемпион «Больших шлемов» Андре Агасси высказался о потенциале Жоао Фонсеки .

– Вы пересекались с Жоао Фонсекой на Кубке Лэйвера в составе сборной Мира. Какое впечатление он на вас произвел?

– Мне очень нравится Жоао. Он произвел на меня максимально сильное впечатление – как на корте, так и за его пределами. У него мощнейший игровой арсенал, и что особенно важно – он остается верен своему агрессивному стилю независимо от счета и обстоятельств. Это качество имеет огромное значение по мере продвижения вверх по рейтингу и прохождения как можно дальше на больших турнирах.

Но не меньше меня впечатлили его зрелость и профессионализм вне корта. Он буквально впитывает все вокруг, как губка. Очевидно, что рядом с ним работает очень сильная и правильная команда.

– Вы входите в элитный клуб игроков, выигравших все четыре турнира «Большого шлема». Считаете, что у Фонсеки есть потенциал добиться того же?

– Я стараюсь избегать прогнозов. Победа на турнире «Большого шлема» требует совпадения множества факторов – нужно выиграть семь матчей в пятисетовом формате за две недели, и это колоссальное испытание.

Но у него, безусловно, есть все необходимые составляющие. Я верю, что он способен стать большим чемпионом и с большим интересом буду следить за тем, как развивается его карьера, – сказал Агасси.

