Андре Агасси: «Алькарас объединяет в себе многие ключевые качества величайших игроков – универсальность, атлетизм и вариативность»

Агасси: теннис серьезно эволюционировал – впрочем, как и любой другой вид спорта.

Восьмикратный чемпион «Больших шлемов» Андре Агасси высказался об эволюции тенниса за последние 20 лет. 

«Нет никаких сомнений, что теннис серьезно эволюционировал – впрочем, как и любой другой вид спорта. Прогресс в тренировочных методиках, спортивной науке, экипировке – все это значительно ускорило развитие игры.

Когда я только начинал, существовали довольно четкие игровые архетипы: у каждого были выраженные сильные и слабые стороны, и вы понимали, где можно найти уязвимость. Были крупные, агрессивные игроки, но им часто не хватало мобильности. Были отличные «ударники», хорошо двигающиеся по корту, но им недоставало мощности или способности регулярно выигрывать легкие очки за счет подачи.

Такие игроки, как Марат Сафин, во многом разрушили этот шаблон. Он мог доминировать и справа, и слева, захватывать инициативу уже с первого удара и при этом прекрасно двигался.

Сегодня это стало нормой. Благодаря ресурсам, доступным современным теннисистам, особенно на элитном уровне, – профессиональным командам, научному сопровождению, комплексной подготовке – игроки способны максимально реализовывать свой физический и технический потенциал. Это напрямую отражается на продолжительности карьеры.

Теннис всегда развивается циклично, и сейчас он находится в исключительно здоровой фазе. На вершине – великие чемпионы, такие как Карлос Алькарас и Янник Синнер, которые поднимают уровень игры на новую высоту».

О том, кто выиграл бы в гипотетическом матче против Алькараса и Синнера

«Я искренне благодарен судьбе за то, что играл в свою эпоху. Сейчас – их время.

Если говорить откровенно, взрывная мощь Карлоса поражает. Он объединяет в себе многие ключевые качества величайших игроков – универсальность, атлетизм и вариативность.

Мощь ударов Янника по-настоящему пугает. Его физическая сила и стабильность – исключительны. При этом он очень высокий игрок, но двигается для своих габаритов просто невероятно.

Они уже утвердились как определяющие таланты своего поколения. И одно удовольствие наблюдать за тем, как они бросают друг другу вызов и двигают теннис вперед», – сказал Агасси.

Алькарас – самый молодой обладатель карьерного Шлема! Кого обошел?

Каким был теннис до Федерера, Надаля и Джоковича?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: VEJA
Это убедительный ответ всем нытикам, которые говорят о кризисе тенниса и низком уровне игры после ухода предыдущего поколения.
Ответ бизе
Это убедительный ответ всем нытикам, которые говорят о кризисе тенниса и низком уровне игры после ухода предыдущего поколения.
разве нет кризиса? 2 супер теннисиста и никого рядом? а сочетание этих качеств в одном игроке, о которых говорит агасси приводит к тому что все становятся одинаковыми. Бьют одинаков, бегают одинаков, у всех стиль одинаковый. Во времена агасси были крутые мастера у сетки такие как беккер или эдберг и круте грунтовики типа куэртена. За столкновением стилей было интересно наблюдать. А сейчас уже нет разницы какое покрытие, все играют одинаково.
Ответ ecopromo
разве нет кризиса? 2 супер теннисиста и никого рядом? а сочетание этих качеств в одном игроке, о которых говорит агасси приводит к тому что все становятся одинаковыми. Бьют одинаков, бегают одинаков, у всех стиль одинаковый. Во времена агасси были крутые мастера у сетки такие как беккер или эдберг и круте грунтовики типа куэртена. За столкновением стилей было интересно наблюдать. А сейчас уже нет разницы какое покрытие, все играют одинаково.
Это не кризис, а развитие технологий, о чем Агасси и говорит. Во времена Агасси, нужно было очень тщательно подбирать ракетку под свою технику. Ты либо играет плоскачами, либо бегаешь к сетке, либо крутишь. Развитие технологий сначала уничтожило сервэндволлей, потому что позволило теннисистам гораздо лучше принимать, а потом смыло разницу в стилях, потому что современными ракетками ты можешь одновременно делать все что, хочешь. Кроме этого, современные технологии позволили добиваться успеха теннисистам с корявой техникой, чего не могло быть раньше. Это может нравиться, может не нравиться. Но это прогресс, который не остановить. А критика прогресса, это старческое)
Агасси как раз и был одним из первых универсалов. Неслучайно он выиграл карьерный Шлем, Олимпиаду и Итоговый. Шикарная подача при росте 180, один из лучших игроков на приёме (лучше был только Рафа), отличная скорость, все покрытия играл одинаково хорошо. Главное - его экономичность. Он никогда шага лишнего не сделает, не побежит за мячом, который не достанет, скорее всего. Вот такой чуйки не было ни у кого.

Да, Агасси сейчас бы всех выносил, будь ему 20-30 лет. Нынешними мячами, нынешними ракетками и на нынешних покрытиях. И был бы долгожителем, играл бы до 40 при нынешней медицине. Для меня так это ясно, как простая гамма. А вот Сампрасу или Беккеру было бы непросто.
Ответ Karl Franz F. Brandt
Агасси как раз и был одним из первых универсалов. Неслучайно он выиграл карьерный Шлем, Олимпиаду и Итоговый. Шикарная подача при росте 180, один из лучших игроков на приёме (лучше был только Рафа), отличная скорость, все покрытия играл одинаково хорошо. Главное - его экономичность. Он никогда шага лишнего не сделает, не побежит за мячом, который не достанет, скорее всего. Вот такой чуйки не было ни у кого. Да, Агасси сейчас бы всех выносил, будь ему 20-30 лет. Нынешними мячами, нынешними ракетками и на нынешних покрытиях. И был бы долгожителем, играл бы до 40 при нынешней медицине. Для меня так это ясно, как простая гамма. А вот Сампрасу или Беккеру было бы непросто.
Насчет лучшего приема у Рафы не уверен. Агасси входил в корт на метр-полтора на харде на приеме второй подачи, при том, что корты были быстрее. Подающий зачастую еще из фазы подачи только выходил, когда мяч прилетал обратно.
Вид гопника из спального района
алькарас это биоробот. Из какой пробирки его вырастили?
Счас тут обязательно скажут, что пиковый Агасси вынес бы Синнера и Алькараса вперёд ногами 😄
Ответ Skip
Счас тут обязательно скажут, что пиковый Агасси вынес бы Синнера и Алькараса вперёд ногами 😄
Естественно, они ж в то время были еще младенцами.
