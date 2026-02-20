Андре Агасси: «Алькарас объединяет в себе многие ключевые качества величайших игроков – универсальность, атлетизм и вариативность»

Агасси: теннис серьезно эволюционировал – впрочем, как и любой другой вид спорта.

Восьмикратный чемпион «Больших шлемов» Андре Агасси высказался об эволюции тенниса за последние 20 лет.

«Нет никаких сомнений, что теннис серьезно эволюционировал – впрочем, как и любой другой вид спорта. Прогресс в тренировочных методиках, спортивной науке, экипировке – все это значительно ускорило развитие игры.

Когда я только начинал, существовали довольно четкие игровые архетипы: у каждого были выраженные сильные и слабые стороны, и вы понимали, где можно найти уязвимость. Были крупные, агрессивные игроки, но им часто не хватало мобильности. Были отличные «ударники», хорошо двигающиеся по корту, но им недоставало мощности или способности регулярно выигрывать легкие очки за счет подачи.

Такие игроки, как Марат Сафин , во многом разрушили этот шаблон. Он мог доминировать и справа, и слева, захватывать инициативу уже с первого удара и при этом прекрасно двигался.

Сегодня это стало нормой. Благодаря ресурсам, доступным современным теннисистам, особенно на элитном уровне, – профессиональным командам, научному сопровождению, комплексной подготовке – игроки способны максимально реализовывать свой физический и технический потенциал. Это напрямую отражается на продолжительности карьеры.

Теннис всегда развивается циклично, и сейчас он находится в исключительно здоровой фазе. На вершине – великие чемпионы, такие как Карлос Алькарас и Янник Синнер , которые поднимают уровень игры на новую высоту».

О том, кто выиграл бы в гипотетическом матче против Алькараса и Синнера

«Я искренне благодарен судьбе за то, что играл в свою эпоху. Сейчас – их время.

Если говорить откровенно, взрывная мощь Карлоса поражает. Он объединяет в себе многие ключевые качества величайших игроков – универсальность, атлетизм и вариативность.

Мощь ударов Янника по-настоящему пугает. Его физическая сила и стабильность – исключительны. При этом он очень высокий игрок, но двигается для своих габаритов просто невероятно.

Они уже утвердились как определяющие таланты своего поколения. И одно удовольствие наблюдать за тем, как они бросают друг другу вызов и двигают теннис вперед», – сказал Агасси.

