Рио (ATP). Этчеверри, Табило вышли в 1/2 финала, Берреттини, Серундоло-младший выбыли
В Рио завершились четвертьфиналы турнира ATP 500.
Маттео Берреттини уступил Игнасио Бусе в четвертьфинале в Рио.
Сетка турнира здесь.
Rio Open presented by Claro
Рио-де-Жанейро, Бразилия
16 – 22 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 469 450 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Роман Андрес Бурручага по итогам турнира дебютирует в Топ-100.
