Делрей-Бич (ATP). Тьен, Коболли вышли в полуфинал, Фриц и Рууд выбыли
В Делрей-Бич прошли четвертьфиналы турнира ATP 250.
Тэйлор Фриц проиграл Томми Полу в четвертьфинале в Делрей-Бич, Каспер Рууд – Себастьяну Корде.
Delray Beach Open
Делрей-Бич, США
16 – 22 февраля 2026
ATP 250
Призовой фонд – 700 045 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
