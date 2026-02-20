Звонарева и Зигемунд вышли в финал парного тысячника в Дубае
41-летняя Вера Звонарева и 37-летняя Лаура Зигемунд обыграли Жаклин Кристиан и Елену Габриэлу Рузе в полуфинале парного турнира в Дубае – 6:3, 7:6(6). На тай-брейке второй партии они отыграли двойной сетбол.
Теннисистки вышли в финал на уровне тура в паре впервые с ноября 2023-го. Тогда они стали чемпионками итогового турнира.
За титул Звонарева и Зигемунд поборются с Габриэлой Дабровски и Луизой Стефани.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
9 комментариев
Звоник с тухлой японкой чуть не замутила на Австралии, а тут целая Зигмунд. Победила время.
Старушки вернулись на тропу войны...😁
Им на двоих 240 лет, а они даже не собираются останавливаться
Какие их годы!)
По-настоящему и Шарапова могла бы взять 1000 легко, было бы желание!!!
Russian Joker
Неувядающая ты наша
