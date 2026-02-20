Звонарева и Зигемунд вышли в финал парного тысячника в Дубае

41-летняя Вера Звонарева и 37-летняя Лаура Зигемунд обыграли Жаклин Кристиан и Елену Габриэлу Рузе в полуфинале парного турнира в Дубае – 6:3, 7:6(6). На тай-брейке второй партии они отыграли двойной сетбол.

Теннисистки вышли в финал на уровне тура в паре впервые с ноября 2023-го. Тогда они стали чемпионками итогового турнира.

За титул Звонарева и Зигемунд поборются с Габриэлой Дабровски и Луизой Стефани .