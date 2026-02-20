Фонсека о том, что реализовал 1 из 9 брейк-пойнтов в матче с Бусе: «Нельзя упускать так много шансов»

Жоао Фонсека: в теннисе приходится расплачиваться за ошибки.

Жоао Фонсека проанализировал поражение от Игнасио Бусе во втором круге турнира в Рио – 7:5, 3:6, 4:6. По ходу матча бразилец упустил восемь из девяти брейк-пойнтов.

«Думаю, я неплохо провел первый сет. Я особо не атаковал, сделал один брейк – в основном благодаря ошибкам соперника. Во втором сете он стал играть лучше, а я не смог вернуться в игру.

На таком уровне нельзя упускать так много шансов. Были моменты, когда я ошибался, но это часть процесса развития – нужно продолжать работать и совершенствоваться. Конечно, я расстроен, но такова жизнь.

Несмотря на это, нужно играть лучше. Если бы я не делал столько ошибок, возможно, победил бы, но в теннисе за это приходится расплачиваться. Сегодня просто не смог найти свой ритм».

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера