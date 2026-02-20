Александра Эала: «Между мной и Гауфф все еще есть разрыв в уровне»

47-я ракетка мира Александра Эала высказалась о поражении от Коко Гауфф в четвертьфинале тысячника в Дубае – 0:6, 2:6.

«Чувствую себя нормально. Конечно, при других обстоятельствах могла бы чувствовать себя лучше. Коко сыграла очень хорошо. Не думаю, что это был мой лучший матч в карьере, но рада, что смогла показать хороший уровень в последнем сете.

Я определенно могла сыграть лучше. Несмотря на это, между мной и Коко, а также другими игроками ее класса, все еще есть разрыв. Моя задача – сократить эту разницу. Буду продолжать над этим работать, и, надеюсь, в следующий раз буду ближе к победе», – сказала Эала на пресс-конференции.

