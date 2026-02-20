  • Спортс
  • Директор «Мастерса» в Монте-Карло о проведении женского турнира: «Пока это лишь идея. Все зависит от календаря»
1

Директор «Мастерса» в Монте-Карло о проведении женского турнира: «Пока это лишь идея. Все зависит от календаря»

Директор «Мастерса» в Монте-Карло Дэвид Мэсси рассказал об идее проведения женского турнира.

«Пока это лишь идея, которая может реализоваться в будущем, но на данный момент мы совсем не продвинулись. Обсуждалась возможность проведения турниров WTA и ATP одновременно. Для этого потребуются дополнительные дни в календаре.

Мы готовы, но пока это не входит в планы тура. Все зависит от календаря – между Майами и нашим турниром должно быть больше недель. Это проект, реализация которого потребует времени».

Также Мэсси ответил, планируют ли они расширить сетку «Мастерса» до 96 игроков.

«Мы довольны текущим форматом с сеткой на 56 игроков. Монте-Карло и Париж – два «Мастерса», организованные таким образом. Это обеспечивает очень высокий уровень конкуренции уже на старте. Здесь первый круг даже более напряженный, чем на турнирах «Большого шлема» или других соревнованиях, где можно постепенно набирать ход».

«Мастерс» в Монте-Карло пройдет с 5 по 12 апреля.

Элиту тенниса бесят длинные турниры – а их в туре теперь вагон

«Они нас убьют». Почему теннисисты жалуются на календарь

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: lequipe.fr
Давайте, давайте - вместо американского на черной глине..
