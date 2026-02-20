Доха (ATP). 1/2 финала. Рублев проиграл Алькарасу, Меньшик – Фису
В Дохе проходят полуфиналы турнира ATP 500.
Действующий чемпион Андрей Рублев уступил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу в полуфинале в Дохе.
Якуб Меньшик проиграл Артуру Фису.
Qatar ExxonMobil Open
Доха, Катар
16 – 21 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 833 335 долларов
Открытые корты, хард
1/2 финала
