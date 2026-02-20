70

Доха (ATP). 1/2 финала. Рублев проиграл Алькарасу, Меньшик – Фису

В Дохе проходят полуфиналы турнира ATP 500.

Действующий чемпион Андрей Рублев уступил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу в полуфинале в Дохе.

Якуб Меньшик проиграл Артуру Фису.

Сетка турнира здесь.

Qatar ExxonMobil Open

Доха, Катар

16 – 21 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 833 335 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала

Андрей сыграл матч уровня топ-10. Хватит ему что-то перестраивать, его стихия это лупить, и это должно принести результат.
Достойная игра Андрея, заставил Карася упереться, чтобы выиграть этот матч. Обоим респект за этот теннис.
Сколько смотришь на игру Алькараса, столько не перестаешь удивляться его ударам экстра-класса!
есть такое
Рублев красиво гонял Карлоса, вряд ли можно его упрекнуть в чем-то, сегодня это его хороший уровень
Андрей сегодня был хорош, но а Карлос был лучше, лучший в мире вообще
Да, обидно, два раза отыграл подачу на сет у Алькараса, а тай всё же проиграл Андрей)))
Меньшика накрыла эйфория после полуфинала что-ли) Фис его преспокойно гоняет.
Линия кого надо линия.))
Ракетку в какой-нибудь пытошный музей Шейха понесли?)
Тогда Андре будет в истории со своим самобичеванием- мое почтение
Стоило обыгрывать Синнера, чтобы так обделаться против аж 40 ракетки мира
Он сороковой из-за пропуска полусезона
Он игрок двадцатки минимум
Видимо бухал вчера после победы над Синнером.
