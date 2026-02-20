Доха (ATP). 1/2 финала. Рублев проиграл Алькарасу, Меньшик – Фису

В Дохе проходят полуфиналы турнира ATP 500.

Действующий чемпион Андрей Рублев уступил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу в полуфинале в Дохе.

Якуб Меньшик проиграл Артуру Фису.

Сетка турнира здесь .

Qatar ExxonMobil Open

Доха, Катар

16 – 21 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 833 335 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала