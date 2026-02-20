Меньшик о победе над Синнером: «Выходил на корт и знал, что могу обыграть любого»

16-я ракетка мира Якуб Меньшик поделился впечатлениями от победы над Янником Синнером в четвертьфинале турнира ATP 500 в Дохе – 7:6(3), 2:6, 6:3.

«Это была отличная победа. Янник – хороший парень и великий чемпион. Перед матчем я понимал уровень соперника, но это не изменило моего желания победить. Я выходил на корт и знал, что могу обыграть любого.

Были моменты, когда что-то шло не так, но я старался получать удовольствие от каждой минуты. Во второй партии немного сбавил темп, но рад, что и в первом, и в третьем сетах подача была на хорошем уровне».

Также Меньшик высказался о доминировании Синнера и Карлоса Алькараса в туре.

«Наша задача – попытаться их догнать. Они проделывают невероятную работу. Возможно, у Янника сегодня был не лучший день.

Янник и Карлос сейчас лучшие в мире, а мы идем следом. Победа над одним из них и успехи на крупных турнирах придают уверенности и показывают, что мы движемся в правильном направлении».

Сегодня в полуфинале Меньшик поборется с Артуром Фисом .

