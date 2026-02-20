Рублев об игре с Алькарасом в полуфинале в Дохе: «Хочу понять, насколько я близок к его уровню»
Рублев об игре с Алькарасом в Дохе: для меня это вызов.
14-я ракетка мира Андрей Рублев поделился ожиданиями от полуфинального матча с Карлосом Алькарасом в Дохе.
«Конечно, это будет тяжелый матч, что еще можно сказать? Для меня это вызов. Хочу понять, насколько я близок к его уровню.
Против Алькараса и Синнера всегда возникают моменты, когда я не знаю, как действовать – просто стараюсь играть на максимум и оставаться сосредоточенным. Против них даже кратковременная потеря концентрации может привести к поражению.
Часто приходится бороться с собственными мыслями и страхами, но в конце концов мы все делаем одно и то же – играем в теннис», – сказал Рублев на пресс-конференции.
Алькарас – самый молодой обладатель карьерного Шлема! Кого обошел?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Андрюха - держи покерфэйс и победишь..
Хочет узнать насколько далек от не особо мотивированного Алькараса? :) Можно сразу сказать довольно далеко, хотя бы по арсеналу средств. К сожалению, сотрудничество с Сафиным никак не отразилось на расширении ударов: как не было укороченных, так и нет. Свечи бросает тоже раз в полгода. Тут может вопрос, конечно, Сафина брали не как тренера, а как духовного гуру, чтобы психов Андрея успокоил, но пока что игра Рублева -- это в основном все те же колотушки справа и все.
Дропшоты и свеченьки как вершины технического мастерства))
Почему так много негатива к Андрею?
