Рублев об игре с Алькарасом в полуфинале в Дохе: «Хочу понять, насколько я близок к его уровню»

Рублев об игре с Алькарасом в Дохе: для меня это вызов.

14-я ракетка мира Андрей Рублев поделился ожиданиями от полуфинального матча с Карлосом Алькарасом в Дохе.

«Конечно, это будет тяжелый матч, что еще можно сказать? Для меня это вызов. Хочу понять, насколько я близок к его уровню.

Против Алькараса и Синнера всегда возникают моменты, когда я не знаю, как действовать – просто стараюсь играть на максимум и оставаться сосредоточенным. Против них даже кратковременная потеря концентрации может привести к поражению.

Часто приходится бороться с собственными мыслями и страхами, но в конце концов мы все делаем одно и то же – играем в теннис», – сказал Рублев на пресс-конференции.

