Сафин снялся в фотосессии для IDOL

Двукратный чемпион «Больших шлемов» Марат Сафин представил весенне-летнюю коллекцию российского бренда одежды IDOL.

«Марат Сафин – звезда мирового тенниса. Человек, в котором код IDOL читается без расшифровки – иконичный, желанный, выдающийся, легендарный», – говорится в заявлении бренда.

