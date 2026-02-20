Сафин снялся в фотосессии для IDOL
Двукратный чемпион «Больших шлемов» Марат Сафин представил весенне-летнюю коллекцию российского бренда одежды IDOL.
«Марат Сафин – звезда мирового тенниса. Человек, в котором код IDOL читается без расшифровки – иконичный, желанный, выдающийся, легендарный», – говорится в заявлении бренда.
Марат Сафин – такой же краш, как 20 лет назад
Сафин и Федерер бились на Australian Open до моего рождения. Я посмотрела этот матч
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: idol.ru
И в некотором роде - натура уходящая(или же "уходящий в натуре".))