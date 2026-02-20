Алькарас о предупреждении за затяжку времени: «Судьи должны давать больше свободы и добавлять несколько секунд к таймеру»
Первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о конфликте с судьей во время матча против Карена Хачанова в четвертьфинале в Дохе – 6:7(3), 6:4, 6:3.
В первом сете при счете 4:4 судья на вышке Мария Чичак дала испанцу предупреждение за затяжку времени.
«Честно говоря, это правило кажется мне абсурдным. После очень напряженного розыгрыша у сетки я побежал к полотенцу, поэтому у меня практически не оставалось времени. Судья сказала, что остановила таймер, но с того момента не осталось никакого запаса.
Кроме того, публика продолжала кричать и подбадривать, что тоже замедляло процесс. Я посмотрел на часы, когда оставалось всего три-четыре секунды, и физически не успевал подать, но все равно получил предупреждение. Считаю, что в этом вопросе нужно проявлять больше гибкости».
Также Алькарас рассказал, что об этом думают другие игроки, и предложил внести изменения.
«Думаю, многие игроки так считают. Кто-то действует быстрее, кто-то чуть медленнее. Я стараюсь максимально адаптироваться и во многих матчах меняю привычки: прошу у болбоев меньше мячей, быстрее подхожу к линии, реже набиваю мяч.
Но теннис – это еще и шоу. ATP говорит, что хочет привлечь больше зрителей и расширить аудиторию, но нам не дают возможности восстановиться между розыгрышами, чтобы показывать лучший уровень. Все происходит слишком быстро, и зрителям трудно увлечься.
Думаю, судьи должны давать немного больше свободы и добавлять несколько секунд к таймеру. С небольшим запасом мы могли бы лучше подготовиться и показать зрелищный теннис в каждом розыгрыше».
