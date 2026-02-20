Дубай (WTA). Пегула вышла в финал, Гауфф проиграла Свитолиной

В Дубае прошли полуфиналы турнира WTA 1000.

Джессика Пегула отыграла сет и брейк у Аманды Анисимовой в полуфинале в Дубае.

Коко Гауфф уступила Элине Свитолиной.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

15 – 21 февраля 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала