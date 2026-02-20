82

Дубай (WTA). Пегула вышла в финал, Гауфф проиграла Свитолиной

В Дубае прошли полуфиналы турнира WTA 1000.

Джессика Пегула отыграла сет и брейк у Аманды Анисимовой в полуфинале в Дубае.

Коко Гауфф уступила Элине Свитолиной.

Сетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

15 – 21 февраля 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoДжессика Пегула
logoАманда Анисимова
logoЭлина Свитолина
logoDubai Duty Free Tennis Championships
результаты
logoКоко Гауфф
logoWTA
82 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Заслуженно.
Не по теме.Алина Корнеева вышла в полуфинал челленджера во Франции и в данный момент в live-рейтинге занимает 123-ю строчку.
Ответ Алексей Латышов_1117010933
Не по теме.Алина Корнеева вышла в полуфинал челленджера во Франции и в данный момент в live-рейтинге занимает 123-ю строчку.
Сегодня была её клиентка, так сто не удивительно, но класс Алины мы увидем только на Wta 250 и выше, пока соперницы в основном не ахти
Ответ Ivan Stasuk
Сегодня была её клиентка, так сто не удивительно, но класс Алины мы увидем только на Wta 250 и выше, пока соперницы в основном не ахти
Лиха беда начало.Ждём Алину в Топ-100 и на турнирах WTA.
Молодец Свитолина! Просто молодец! Заслуженная победа!
значительно лучше от Пегулы , вспомнила что она по игре топ 5 .
Ответ Vadim Vadim_1116553755
значительно лучше от Пегулы , вспомнила что она по игре топ 5 .
ты её только что штрафовать за слив матча предлагал
Ответ dead_can_dance
ты её только что штрафовать за слив матча предлагал
👍😂
Вот смотрю я матч Свитолина -Гауфф и ловлю себя на мысли , что поражение Андреевой на АО от Свитолиной типа неожиность была 🤣🤣
Да это разные планеты
Ответ Василий Максаев_1116619806
Вот смотрю я матч Свитолина -Гауфф и ловлю себя на мысли , что поражение Андреевой на АО от Свитолиной типа неожиность была 🤣🤣 Да это разные планеты
Ну не скажи , вчера хорошо играла то
Чуть-чуть 🤌 не повезло
Второй раз подряд проиграла Свитолиной, молодец. Оформила клиентство.
Воля к победе против молодого таланта побеждает.
Вот это матч, ух! Обе достойны финала. Вендетта за сломанную ракетку в подтрибунке на АО наполовину совершена)
Ответ довольно добрый
Коко затащит.
С её барахлящей подачей не факт. А бегать раз за разом на приемке сил может не хватить.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Остин (WTA). Рахимова борется с Бондар, Таунсенд встретится с Грачевой, Селехметьева вышла во 2-й круг
вчера, 19:20Live
Акапулько (ATP). 1-й круг. Давидович-Фокина сыграет с Альтмайером, Де Минаур – с Кипсоном, Норри – с Ходаром
вчера, 20:48
Оже-Альяссим о том, что упустил пять матчболов в матче с Чжаном: «В какой-то момент я перестал считать»
вчера, 20:29
Мерида (WTA). 1-й круг. Ястремская играет со Стакушич, Путинцева поборется с Хименес Казинцевой, Потапова – с Аранго
вчера, 20:04Live
Сантьяго (ATP). Баррена играет с Пеллегрино, Комесанья встретится с Мартинесом, Харри – с Прижмичем, Ганфманн вышел во 2-й круг
вчера, 18:27Live
Вавринка о том, что Федерер посетил его матч в Дубае: «Он предупредил, но я все равно чувствовал небольшое давление»
вчера, 19:39
Дрэйпер провел и выиграл первый матч на уровне тура с US Open-2025
вчера, 19:17
Дубай (ATP). Дрэйпер, Оже-Альяссим, Вавринка, Мпетши Перрикар вышли во 2-й круг
вчера, 19:09
Панатта о критике Синнера за поражения на старте сезона: «Это говорят люди, которые ничего не понимают в теннисе»
вчера, 18:02
Хассан о том, что поздоровался с Федерером в Дубае: «Я больше никогда не буду мыть эту руку»
вчера, 17:06
Ко всем новостям
Последние новости
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Рекомендуем