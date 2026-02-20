Дубай (WTA). Пегула вышла в финал, Гауфф проиграла Свитолиной
В Дубае прошли полуфиналы турнира WTA 1000.
Джессика Пегула отыграла сет и брейк у Аманды Анисимовой в полуфинале в Дубае.
Коко Гауфф уступила Элине Свитолиной.
Сетка турнира здесь.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
15 – 21 февраля 2026
WTA 1000
Призовой фонд – 4 088 211 долларов
Открытые корты, хард
1/2 финала
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
