Янник Синнер: «Одна из главных целей на сезон – победа на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал о цели на сезон-2026 после поражения от Якуба Меньшика в Дохе – 6:7(3), 6:2, 3:6.

«Одна главных целей – победа на «Ролан Гаррос », но до этого еще далеко. Мы видели, что у всех игроков бывают трудные моменты в карьере. Хотя я бы пока не называл это трудностями (улыбается) – я всего лишь проиграл пару матчей.

Мне нужно помнить о том, чего я добился за последние три года – выиграл очень много матчей, потерпев всего несколько поражений. У меня есть уверенность, чтобы показывать хороший теннис.

Индиан-Уэллс обычно дается непросто – посмотрим, как будет на этот раз. В Майами я всегда играл хорошо. Затем начнется грунтовый сезон. Я стараюсь добавить в игру пару новых элементов. Сегодня они сработали не так, как хотелось, но не каждый день все получается идеально».

В случае победы на «Ролан Гаррос»-2026 итальянец сможет стать вторым игроком в этом сезоне после Карлоса Алькараса , собравшим карьерный Большой шлем. В прошлом году Синнер проиграл испанцу в финале за 5 часов 29 минут, упустив тройной матчбол.

