Синнер о поражении от Меньшика: «Я не переживаю – у каждого игрока бывают взлеты и падения»

Вторая ракетка мира Янник Синнер поделился эмоциями после поражения от Якуба Меньшика в четвертьфинале в Дохе – 6:7(3), 6:2, 3:6.

«В первом сете у него был очень высокий процент первой подачи – почти 90% (83% – Спортс’’). Было сложно принимать, а в третьем сете я сразу отдал брейк и допустил пару лишних ошибок, но такое случается. Немного разочарован тем, как сыграл в некоторых моментах, но и это бывает.

Меньшик отлично провел тай-брейк. Возможно, я мог лучше сыграть при счете 4:3, но легко рассуждать об этом после матча. Сейчас я спокоен и знаю, что нужно делать, чтобы вернуться. Есть этапы, которые нужно преодолеть, – через них проходили все теннисисты. Хочу как можно скорее взять реванш.

Я не переживаю из-за поражения. У каждого игрока бывают взлеты и падения. Сейчас у меня спад, но я не беспокоюсь. Я провел два невероятных года и знаю, что могу выступать лучше, но Якуб играл и подавал очень здорово.

После пары дней отдыха сосредоточимся на подготовке к «Мастерсу» в Индиан-Уэллс. У нас есть две недели, чтобы поработать, в том числе над физической формой. Мы стараемся прогрессировать на каждом турнире. Хочется проходить как можно дальше, но при этом спокойно переживать трудные периоды. В моей карьере бывали и более сложные времена».

Синнер в детстве побеждал первого итальянского медалиста Игр – и не в теннис

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ubitennis.com
ну а чего переживать? после новости о миллионе за участие на этом турнире, было не трудно предположить, что финала Алькарас Синнер тут не будет.
красиво за мильон двести прокатился))
Правильно, Медведев тоже не переживает из-за подобных мелочей
Просто крем сэкономить решил, думал выехать на одной морковке.
за поражение которое принесло бы 1 лимон долларов мало кто стал бы сильно переживать 😁
ну а Меньшик молодец- хорошо в целом играл и видно было сразу что настроен дать бой Сине 💪
