Синнер о поражении от Меньшика: «Я не переживаю – у каждого игрока бывают взлеты и падения»

Синнер после вылета с Дохи: у каждого игрока бывают взлеты и падения.

Вторая ракетка мира Янник Синнер поделился эмоциями после поражения от Якуба Меньшика в четвертьфинале в Дохе – 6:7(3), 6:2, 3:6.

«В первом сете у него был очень высокий процент первой подачи – почти 90% (83% – Спортс’’). Было сложно принимать, а в третьем сете я сразу отдал брейк и допустил пару лишних ошибок, но такое случается. Немного разочарован тем, как сыграл в некоторых моментах, но и это бывает.

Меньшик отлично провел тай-брейк. Возможно, я мог лучше сыграть при счете 4:3, но легко рассуждать об этом после матча. Сейчас я спокоен и знаю, что нужно делать, чтобы вернуться. Есть этапы, которые нужно преодолеть, – через них проходили все теннисисты. Хочу как можно скорее взять реванш.

Я не переживаю из-за поражения. У каждого игрока бывают взлеты и падения. Сейчас у меня спад, но я не беспокоюсь. Я провел два невероятных года и знаю, что могу выступать лучше, но Якуб играл и подавал очень здорово.

После пары дней отдыха сосредоточимся на подготовке к «Мастерсу» в Индиан-Уэллс. У нас есть две недели, чтобы поработать, в том числе над физической формой. Мы стараемся прогрессировать на каждом турнире. Хочется проходить как можно дальше, но при этом спокойно переживать трудные периоды. В моей карьере бывали и более сложные времена».

