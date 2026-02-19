9

Рублев второй год подряд вышел в полуфинал пятисотника в Дохе

14-я ракетка мира Андрей Рублев победил Стефаноса Циципаса в 1/4 финала в Дохе. Матч закончился со счетом 6:3, 7:6(2).

Россиянин второй год подряд вышел в 1/2 финала пятисотника в Дохе. В целом для него это будет 47-й полуфинал на уровне тура.

Кроме того, Рублев шестой раз в карьере и впервые с 2022-го обыграл Циципаса. Теперь их счет в личке – 6:6.

За выход в финал он поборется с победителем пары Карлос АлькарасКарен Хачанов.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Молодец, сегодня хорошую игру выдал, без психа и нервов )
Ответ shkalik001
Молодец, сегодня хорошую игру выдал, без психа и нервов )
когда повезло в ключевых розыгрышах вот и не психовал
Андрей просто здорово! Без вопросов убрал Стёпу, молодец..)
Кто смотрел последние его матчи? Работа с Маратом и правда дала плоды? Уже начал играть более разнообразно? Ну или хотя бы удары стал делать острее? А не как раньше тупо на силу лупил
Ответ lanesrA14
Кто смотрел последние его матчи? Работа с Маратом и правда дала плоды? Уже начал играть более разнообразно? Ну или хотя бы удары стал делать острее? А не как раньше тупо на силу лупил
просто удачно играет в Доме, Марат в команде давно, но прогресса не было видно..скорее слабое падение в рейтинге и ч рез
Надо в финал выходить
когда повезло в ключевых розыгрышах вот и не психовал
Жаль только что в переди непобедимый Алькарас.
