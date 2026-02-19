Рублев второй год подряд вышел в полуфинал пятисотника в Дохе

14-я ракетка мира Андрей Рублев победил Стефаноса Циципаса в 1/4 финала в Дохе. Матч закончился со счетом 6:3, 7:6(2).

Россиянин второй год подряд вышел в 1/2 финала пятисотника в Дохе. В целом для него это будет 47-й полуфинал на уровне тура.

Кроме того, Рублев шестой раз в карьере и впервые с 2022-го обыграл Циципаса. Теперь их счет в личке – 6:6.

За выход в финал он поборется с победителем пары Карлос Алькарас – Карен Хачанов .