Шамиль Тарпищев: «Андреева избавилась от психологической усталости»
Президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал об изменениях в психологическом состоянии седьмой ракетки мира Мирры Андреевой.
«В прошлом году у нее были явные перегрузки, из-за которых присутствовала психологическая усталость. От этого она избавилась, и сейчас идет формирование. Наверх легко забираться и гораздо сложнее там удержаться», – приводит слова Тарпищева ТАСС.
Сегодня в четвертьфинале тысячника в Дубае россиянка сыграет с Амандой Анисимовой.
Мирра в слезах после поражения на Australian Open
Ментальные трюки Мирры Андреевой: от вымышленных имен до розового блокнота
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ТАСС
Медведев у него тоже недавно "возвращался", тут же Циципасу отлетел))
Радует только, что это сказал не Кафельников. Вот, он мастер сглаза. Хотя и у Тарпищева тоже временами хорошо получается, но всё же не так...