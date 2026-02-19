10

Шамиль Тарпищев: «Андреева избавилась от психологической усталости»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал об изменениях в психологическом состоянии седьмой ракетки мира Мирры Андреевой.

«В прошлом году у нее были явные перегрузки, из-за которых присутствовала психологическая усталость. От этого она избавилась, и сейчас идет формирование. Наверх легко забираться и гораздо сложнее там удержаться», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Сегодня в четвертьфинале тысячника в Дубае россиянка сыграет с Амандой Анисимовой.

Мирра в слезах после поражения на Australian Open

Ментальные трюки Мирры Андреевой: от вымышленных имен до розового блокнота

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ТАСС
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoШамиль Тарпищев
logoАманда Анисимова
logoWTA
logoМирра Андреева
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, значит, Мирра скоро вылетит((
Медведев у него тоже недавно "возвращался", тут же Циципасу отлетел))
Знакомтесь, пресс-секретарь Мирры Андреевой👏👏👏
Ответ Артик Москов
Знакомтесь, пресс-секретарь Мирры Андреевой👏👏👏
... а ещё по совместительству диетолог Шнайдер и Павлюченковой.
Радует только, что это сказал не Кафельников. Вот, он мастер сглаза. Хотя и у Тарпищева тоже временами хорошо получается, но всё же не так...
Судя как она себя лупила вчера знатно, не особо то)
Ответ Ivan Stasuk
Судя как она себя лупила вчера знатно, не особо то)
Было дело. Мне иногда её ноги прямо жалко...
Тоже тренеришко нашелся , психолог , на пенсию давно пора , сидит место занимает
Лучше бы от физической. Хотя посмотрим.
Молчал бы, за умного бы сошел.
Отлетит от Аманды и будет появится)
приговорил старик Андрееву)
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
31-летняя Пегула стала второй самой возрастной чемпионкой турнира в Дубае
2 минуты назад
Пегула взяла четвертый тысячник в карьере
20 минут назад
Дубай (WTA). Пегула обыграла Свитолину в финале
21 минуту назад
«Тетя Паула». Бадоса поделилась фото с беременной Жабер
47 минут назадФото
Рио (ATP). 1/2 финала. Этчеверри сыграет с Копршивой, Табило – с Бусе
сегодня, 15:30
Делрей-Бич (ATP). 1/2 финала. Тьен встретится с Полом, Коболли поборется с Кордой
сегодня, 15:21
Алькарас о поражении Синнера от Меньшика в Дохе: «Я был немного удивлен, но понимаю, на что способны некоторые игроки»
сегодня, 14:56
Артур Фис: «Я на 100% верю в свои шансы в финале против Алькараса»
сегодня, 14:12
Звонарева и Зигемунд проиграли в финале парного тысячника в Дубае
сегодня, 14:04
Мэттью Макконахи об игре в теннис со Стернс: «Она погоняла меня по корту»
сегодня, 13:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
вчера, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Рекомендуем