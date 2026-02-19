Шамиль Тарпищев: «Андреева избавилась от психологической усталости»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал об изменениях в психологическом состоянии седьмой ракетки мира Мирры Андреевой .

«В прошлом году у нее были явные перегрузки, из-за которых присутствовала психологическая усталость. От этого она избавилась, и сейчас идет формирование. Наверх легко забираться и гораздо сложнее там удержаться», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Сегодня в четвертьфинале тысячника в Дубае россиянка сыграет с Амандой Анисимовой .

